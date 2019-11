22 nov 2019

Thalia ha hecho el camino inverso. Hace algo más de un año y para celebrar el número de seguidores en sus redes sociales, subió un vídeo de agradecimiento que acabó convirtiéndose en un 'challenge', con miles de personas de todo el mundo imitándola, y, posteriormente, en un tema musical: 'Me oyen, me escuchan, me sienten'.

Ahora, la mexicana ha cogido uno de sus temas más famosos, y lo ha convertido en reto viral. Se trata de 'Arrasando', canción que ha decidido rapear, animando a sus 'followers' a que intenten decir el pedazo de canción que ella ha elegido a la misma velocidad que lo hace ella y acompañándolo del 'hashtag' #ArrasandoChallenge.

En Estados Unidos tienen a Eminem y en Mexico tenemos a Thalía pic.twitter.com/CdtemeKIOw — (@marcomedinaal) November 20, 2019

Lo cierto es que Thalia ha conseguido, con estas acciones en las redes sociales, volver a estar en primer plano musical. Poco después de aquel primer 'challange', lanzaba 'No me acuerdo' junto a Natti Natassha, un tema que ha sonado en radios y salas de fiestas.

Por el momento, solo vemos capaz de grabar a esa velocidad esa especie de trabalenguas que es su 'Arrasando' a Christian Gálvaez, aunque puede que, un mes después de la cancelación de 'Pasapalabra', haya perdido el ritmo de lectura con el que maravillaba ante las cámaras de Telecinco a la audiencia.