24 nov 2019

Los fans de Gigi Hadid y Zayn Malik están emocionados por una posible reconciliación entre la expareja. Los rumores se han disparado tras la ruptura del ángel de Victoria's Secret con el modelo Tyler Cameron, con el que llevaba dos meses de relación.

Ha sido una fuente muy cercana a la pareja la que ha alimentado los rumores de reconciliación al afirmar que: "Gigi siempre ha sentido algo por Zayn, tienen una gran historia. Pasaron por una fase en donde tuvieron que tomarse un tiempo y ni siquiera se comunicaban, pero han estado en contacto últimamente. Ella lo apoya y chatean de vez en cuando, todo ha sido casual".

La pareja, que comenzó su relación en el año 2015, puso fin a su noviazgo en el 2018 porque "no eran compatibles". Desde entonces no se supo nada más de ellos hasta ahora, que han pillado a Gigi saliendo del apartamento de Zayn. También en redes sociales hay evidencia del acercamiento. El exintegrante de One Direction ha vuelto a seguir a la modelo y ella le ha respondido con un 'like' en vídeo de la canción 'A whole new world' de 'Aladdín'.