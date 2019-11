25 nov 2019

Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género en las Mujeres (aquí el tema que ha lanzado, con ese motivo, la cantautora Neva). Laura Escanes (la foto más tierna junto a su hija) no ha querido perder la oportunidad de compartir un mensaje de apoyo con todas las mujeres que han pasado o están pasando por una situación de malos tratos, y ha lanzado un mensaje en sus 'stories' de Instagram.

"Cuando creas que estás sola. Cuando no haya nadie a tu alrededor o cuando veas que el gris se apodera de tu paisaje. Cuando te falte el aire o cuando te sientas abandonada. Cuando no tengas valor para lanzarte y disfrutar. Cuando tengas miedo y necesites un abrazo. Un empujón", comienza la 'influencer' ese texto que se puede ver en su red social.

"Cuando descubran que hay amigos que decepcionan y familias que hieren. Cuando aún no sepas que es mejor no esperar nada de nadie. Cuando grites, pero nadie te escuche, y sientas que no tienes voz. Cuando camines por la calle sola y tengas miedo. Cuando no quieras levantarte de la cama y cuando prefieras quedarte debajo de la lluvia. Cuando no te importe mojarte ni pasar frío. Cuando parezca que el mundo se va a caer. Cuando creas que no hay salida", continúa su reflexión de apoyo.

Y concluye: "Cuando quieras retroceder, recuerda que lo importante siempre está debajo de la piel. Mira debajo de la piel y allí estaré yo. Por ti. Por vosotras". Unas palabras que ha escrito bajo el tíulo de 'Debajo de la piel' y que cierra con su nombre y el 'hashtag' #25N.