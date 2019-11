27 nov 2019 sara corral

Gonzálo Caballero y Victoria Federica han sido durante mucho tiempo pareja. Puestos en el punto de mira siempre, los jóvenes han finalizado recientemente su noviazgo, algo que ha sorprendido a todos sus seguidores. Sin embargo, Gonzálo ha roto su silencio y ha hablado sobre la joven.

"He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión", comenzaba diciendo el joven torero

A lo que añadía: "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorara de ella. Tiene un corazón único. No queda hoy en día gente así".

Además, el joven ha querido hablar del hermano de Victoria, Froilán, con el que siempre se ha dicho que tenía una mala relación. "Me han hecho muchísimo daño las polémicas que han salido, porque no son ciertas. Claro que Felipe es amigo mío, no hay ningún problema entre nosotros", decía el joven.

Tras su estrepitosa cogida el día 12 de Octubre, Gonzálo asegura ser alguien totalmente nuevo. "He vuelto a nacer. A partir de ahora tendré dos cumpleaños, el 12 de octubre y el 20 de diciembre que es el mío", sentenciaba