27 nov 2019 sara corral

Lara Álvarez es sin duda una de las presentadoras más adoradas y seguidas por el público. Su trabajo en 'Supervivientes' es siempre uno de los más vistos, y ahora ha apostado también por 'Gran Hermano'.

Rodeada de alguna que otra polémica, a la periodista se la ha relacionado últimamente con el modelo Andrés Velencoso, aunque todavía ninguno ha confirmado nada.

Ayer, Lara quiso sorprender a todos sus seguidores con una faceta suya muy desconocida, y es que la joven también canta ¿A caso está chica lo hace todo bien?.

"Hacia tiempo que no lo hacía y hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien... canta... que no te importe si bien o mal. Canta y disfruta que la música es vida", escribía Lara mientras cantaba uno de los últimos temas de Danna Paola, la actriz de 'Élite'

La publicación, que cuenta ya con más de 325.000 reproducciones, se ha llenado de bonitos mensaje para la periodista entre los que podía leerse: "Que bien cantas", "Pero que barbaridad es esta", "Lo tienes todo hija. Simpática, guapa, cantas y bailas de lujo, cuerpazo., feliz... no se puede pedir más" o "Como es que no has sacado aún un disco".

Si algo está claro, es que Lara lo tiene todo, y a nosotros nos encanta.