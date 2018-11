29 nov 2018

Si hay un rostro querido por los telespectadores, desde hace ya unos años, ese es el de Lara Álvarez. La asturiana, que lo mismo se va a Honduras a capitanear el equipo de 'Supervivientes' que vuelve loco a Luis Fonsi bailando sus temas, es ahora imagen de la nueva colección de joyas de Luxenter.

De todas estas facetas, cómo le va con la marca de ropa que lanzó recientemente -Blue Palm- o lo que espera de 2019, hablamos con ella en su enésima muestra de que nunca se esconde a la hora de responder. Sea cual sea la pregunta.

Corazón ¿Cómo surge la colaboración con Luxenter?

Lara Álvarez El primer contacto que tuvimos, por ambas partes, fue muy positivos. Nos sentamos y comprendimos que teníamos unos valores muy parecidos y que podíamos compenetrarnos muy bien en lo que Luxenter quería transmitir. Por otro lado, la forma que tienen de trabajar, la forma que cuida su imagen y línea de sus joyas encajó muy bien con mi forma de entender el diseño. De esta manera, hemos establecido un vínculo muy interesante que se ha mantenido durante dos años.

C. ¿Por qué aceptó el reto de colaborar con ellos?

L.A. Pues la verdad es que no solía utilizar muchas joyas, pero cuando conocí la línea de la marca y a todo el equipo que trabaja detrás, empecé a comprender que las joyas son un extra al 'look', que cuando sabes combinarlas y te atreves a jugar salen cosas muy interesantes.

C. Recomiende una pieza de su colección para regalar estas Navidades.

L.A. Soy muy fan de las piezas chiquititas que hemos sacado, la línea Pide un Deseo. Además, tienen un mensaje muy bonito detrás. Son ponibles con todo tipo de ropa, fáciles de combinar y jugar con ellas en el día a día.

C. Hablando de las Navidades, dará de nuevo las Campanadas. ¿Qué le parece la pareja que le ha tocado, Jesús Calleja?

L.A. Me parece una aventura espectacular (risas). Con Jesús estoy convencida de que las Campanadas no van a ser a lo que estamos acostumbrados, porque es una persona creativa, aventurera, que le gusta sacar algo nuevo. En ese sentido, compartimos un poco el criterio de hacer cosas diferentes y de tratar de sorprender a la gente. A mí, personalmentei me gusta esto de salir de lo que se espera. Así que ojalá os toméis las uvas con nosotros y lo disfrutéis, porque estoy convencida de que os vais a sorprender.

Las lágrimas tras las Campanadas el año pasado, fueron por mi abuela"

C. ¿Qué recuerda de la primera vez que le tocó dar esas Campanadas?

L.A. Buffff… Fueron muchos nervios, la presión de no equivocarme y la diferencia entre los cuartos y las campanadas (risas). Y luego recuerdo mucho a mi abuela. Ella falleció, pero estuvo muy presente en todo momento de ese día. Las lágrimas tras las campanadas, fueron por ella. Incluso la elección del vestido rojo, fue por ella.

C. Sabe que, uno de los detalles en los que se pone el ojo cada 31 de diciembre, es el look de las presentadoras. ¿Con qué nos va a sorprender?

L.A. Efectivamente, como es una sorpresa no os lo puedo contar (risas), pero estoy convencida de que algo haremos junto con Mayte Méndez de Vigo para conseguir un 'look' diferente.

C. ¿Qué balance hace de su año a nivel profesional?

L.A. Pues la verdad que ha sido un año al que estoy muy agradecida. Tanto a mi cadena, los pasos que he podido seguir, la confianza que han depositado en mí al formar parte de un programa que está batiendo récords de audiencia. Por haber formado parte de nuevo de 'Superviviente's, un formato que creo que se ha hecho un lugar en la televisión y muestra una parte aventurera y exigente de los personaje que creemos conocer y que luego descubrimos realmente. Para mi marca también ha sido un año fantástico, tanto en acogida del público como de respuesta de la familia de Blue Palm. Fue un sueño que empezó hace dos años y que, poco a poco, ha ido creciendo y estabilizándose y en el que seguimos trabajando con toda la ilusión y las ganas del mundo para que vaya a más y siga tocando la fibra de la gente. En definitiva, ha sido un año brillante.

C. Nombre ‘Supervivientes’, donde se ve la complicidad con Jorge Javier. ¿Qué es para usted él?

L.A. Bueno, Jorge es un compañero generoso, que consigue sacar siempre una sonrisa por mi parte. Es un compañero que fuera de las cámaras también es amigo. Es cómplice, profesional como la copa de un pino, que sabe hacerse con el plató y el directo como nadie, desde mi punto de vista. Entonces, trabajar con Jorge es un regalo, y espero que tengamos muchas ocasiones más de compartir el trabajo y la profesión juntos.

No me atrevería jamás a darle un consejo a Jorge Javier"

C. ¿Qué le aconsejaría, ante la cantidad de críticas que está recibiendo en este 'GH VIP'?

L.A. Yo no me atrevería jamás a darle un consejo a Jorge. Ni personal ni profesional después de todos los años que lleva trabajando en este medio después de estar haciendo un programa que está siendo líder de audiencia; después de dedicarle muchísimo tiempo de su vida a saber lo que quiere hacer como profesional en este medio. Entonces, ¿quién soy yo para aconsejar a Jorge.

C. ¿Qué deseos le pide a 2019?

L.A. Sé que es muy típico esto que voy a decir, pero es tan importante y he tomado conciencia de que es la prioridad, que pido salud para los míos y para mí, y en general para todo el mundo. Creo que con salud, al final, cualquier deseo, proyecto o sueño con lucha y constancia se puede conseguir.

C. ¿Está abierta al amor Lara Álvarez o se vive bien sola?

L.A. Pues mira, las dos cosas (risas). Se vive muy bien sola y estoy abierta al amor. Creo que no es incompatible. Además, como creo que es algo que llega. lógicamente las puertas nunca están cerradas al amor de verdad. Pero claro que se vive muy bien sola y muy ocupada, por otro lado.

C. ¿Qué proyectos tiene próximamente?

L.A. Pues las Campanadas. Estamos también con 'Gran Hermano VIP', trabajando con Blue Palm y con nuevas ideas y proyectos mentales. Mi cabeza no para de trabajar. Constantemente está en proceso creativo. Así que, habrá sorpresas que, más adelante, iré compartiendo

