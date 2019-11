28 nov 2019 sara corral

Con la navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los que están poniendo ya todo a punto para disfrutar de estas señaladas fechas. Eva González, mujer de Cayetano Rivera, ha decidido hablar sobre sus sentimientos encontrados en estos momentos, y es que la joven recuerda mucho a su padre.

"Estas fechas me gustan mucho, hay que ir poniendo el árbol, hay que ir quedando con los amigos para tomar el aperitivo... Pero sinceramente digo que desde que perdí a mi padre, las Navidades inevitablemente se vuelven un poco más oscuras, se te coge el pellizquito", comenzaba diciendo la presentadora

Sin embargo, hay algo que le esta devolviendo la ilusión, su hijo. "Pero con la llegada de Cayetano vuelves a tener esa ilusión, vuelve a haber brillo", decía Eva, a lo que continuaba: "En mi casa nos curramos bastante los regalos, en el amigo invisible vale cualquier cosa siempre y cuando no se exceda de los 50 euros, puede pasar un poco pero nunca menos"

"Ha sido un año de muchos cambios, laboralmente hice un cambio muy fuerte", continuaba diciendo Eva a lo que sentenciaba: "Para mí era un reto que lo he superado, porque me siento muy cómoda. Lo disfruto haciéndolo. Y, personalmente, en mi familia está todo bien. Mis deseos para el año que viene es que me quede como estoy".