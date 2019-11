28 nov 2019

Si hay dos hijos de la duquesa de Alba que siempre han tenido una relación muy especial, esos son Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo (así está la familia cinco años después). Aunque parece que deberíamos hablar de esa unión en pasado, porque, al menos, hay un desgaste en la misma de la que él no ha tenido reparos en hablar en un plató de televisión.

Cayetano se sentó ayer frente a frente con Toñi Moreno en 'Aquellos maravillosos años', en Telemadrid. Superado el susto de la semana pasada con ese ingreso de 48 horas en el séptimo mes de embarazo, la gaditana estaba lista para ponerse al frente del espacio de entrevistas y para sacarle titulares al conde de Salvatierra.

Sin duda, los problemas que tiene con sus hermanos (unas tiranteces que provocaban que la semana pasada él fuera el único presente en la misa por el quinto aniversario de la muerte de su madre) fueron uno de los puntos fuertes de esa conversación en la que Cayetano se mostró igual de transparente que en ese libro recientemente publicado y que tanta polémica levantó.

"No se puede entender. Eugenia ha estado en un pedestal siempre", mostraba su resentimiento ante la presentadora. "Creo que no ha leído el libro. Si lo ha leído de verdad, no te puedes enfadar ante la verdad. No hablo. No quiero hablar del asunto. No quiero entrar en polémica ni que ella se levante en armas. No salgo en mi sorpresa con ella, con los demás…", respondía ante la pregunta de Toñi, que intentaba sostener la explicación en que algún pasaje podría haberle sentado mal.

Era entonces cuando ahondaba en el hecho concreto que le había dolido: "No recibí ni un mensaje después de una operación de cuatro horas y media, ni en los 10 días en el hospital. Cuando llegas a eso, la perplejidad es muy grande. Ya lo estoy superando. Hay que pasar la página y seguir para adelante. No es un reproche, es lo que siento".

¿Habrá visto Eugenia la entrevista? Y, de ser así, ¿levantará el teléfono para aclarar las cosas con su hermano y que todo vuelva a ser como antes?