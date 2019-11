21 nov 2019

Compartir en google plus

La noticia saltaba a media tarde: Toñi Moreno, embarazada de siete meses, sufría un percance de salud y Terelu Campos era anunciada como su sustituta para hacer el programa en directo en Telemadrid que esa misma noche tenía que hacer la gaditana, 'Aquellos maravillosos años'. Obviamente, las primeras horas, con la incertidumbre, causaban un enorme revuelo.

La hija de María Teresa Campos regresaba a la que fue su casa para cubrir ese hueco, pero aclaraba que a su compañera no le pasaba nada grave. "Cualquier mujer que haya estado embarazada sabe que hay días mejores y peores y hoy le toca descansar", eran las palabras de Terelu que, inmediatamente, encontraban la respuesta de una llamada en directo de Toñi.

Terelu Campos se puso al frente de 'Aquellos maravillosos años' ante la indisposición de Toñi Moreno. pinit gtres.

Con sus palabras, Moreno tan solo pretendía dar una explicación para calmar las aguas: "Quiero tranquilizar sobre todo a mi madre. La verdad, no tengo hierro y yo no sabía que era tan importante. Los médicos me han dicho que por prevención tengo que estar 48 horas en el hospital poniéndome hierro, pero todo está bien".

"Vengo de hacerme una ecografía y está todo estupendo. La niña está tan estupenda que me ha comido todo el hierro. Me han dicho los médicos que en 48 horas ya estoy operativa y que todo bien", añadía, dejando bien claro que esa niña que nacerá este invierno, está en perfectas condiciones.

Aprovechaba para lanzarle un piropazo a su sustituta: "Te agradezco la profesionalidad. Nadie se prepara un programa en dos horas". Claro, que uno de los invitados, le pillaba muy a mano: Terelu entrevistó a Leo Harlem, pero también al novio de su madre, Edmundo 'Bigote' Arrocet'.