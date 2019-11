28 nov 2019 sara corral

Patry Montero y Álex Ádrover se conocieron hace más de 10 años durante el rodaje de 'Yo soy bea'. Los jóvenes, que se enamoraron locamente durante los años de rodaje, han formado una familia al completo con sus dos hijas . Ahora, con nuevos proyectos laborales, ambos están más que ilusionados.

Sin embargo, hoy es un día especial, hoy hace 11 años que empezaron esta maravillosa historia de amor.

Hoy, Patry ha querido compartir una tierna fotografía de ambos donde le dedicaba un emotivo mensaje a su chico. "11 años desde que me dijiste; si tú quieres, no me voy a separar de ti, nunca", comenzaba diciendo.

Ilusionada, la actriz seguía escribiendo: "Hemos vivido muchas cosas juntos, buenas y no tan buenas. Siempre cerca, ayudándonos, apoyándonos y acompañándonos en cada paso que hemos dado. Desde el respeto, el amor, la confianza y la ilusión".

"Me emociona pensar que esta foto está tirada por Lis, nuestra princesa mayor, un bichito que llegó hace 4 años para terminar de darle sentido a nuestras vidas", continuaba escribiendo Patry en su cuenta personal de Instagram.

"Gracias por hacerme sentir la mujer más comprendida, respetada y valorada. Puedo presumir de tener a una pedazo de persona a mi lado, que solo suma a mi vida cosas bonitas", terminaba de escribir Patricia.

Han sido muchos amigos, compañeros y fans los que han querido darle la enhorabuena a los actores. Felicidades pareja, que sigáis muchos años juntos.