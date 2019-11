29 nov 2019

Que un perfil de Twitter (@Cantora) haya puesto en jaque a la prensa de sociedad tiene guasa, y al mismo tiempo viene a confirmar lo enigmáticas que pueden llegar a ser las redes sociales. A pesar de que se denuncian cada vez más los perfiles falsos y a los ‘haters’ que se ocultan tras una identidad que no es la real, aún seguimos cayendo y siendo víctimas de la privacidad que envuelve a las redes.

Y quizás este escándalo, si llega a resolverse, sirva para que no sea fácil o incluso se prohiba ocultarse. En Japón, por ejemplo, los perfiles para jugar a la PlayStation ya tienen restricciones legales para controlar su uso diario. No quieren que sus jóvenes se enganchen. Aquí aún no ha llegado, pero quizás se imponga ante los numerosos casos de adicciones a los videojuegos que está habiendo. Y quién sabe si también a las redes sociales. Uno tiene que ser valiente para criticar o para opinar y no esconderse, porque sino, esa opinión, más allá de causar daño, no tiene relevancia.

Pero ¿quién iba a resistirse a los encantos de una modelo rusa? Pocos por lo visto, y que sepamos hasta el momento. Me cuenta mi compañero Saúl Ortiz que están en su poder las pruebas de que detrás de ese perfil habría dos personas; un chico y una chica joven. Ambos relacionados con el mundo de la televisión y ella, tal y como cuenta en 20 minutos, pertenece a una saga familiar muy conocida que si se supiese iban a tragar ‘sapos’, porque son de los que se dedican a criticar y esta vez se les ha vuelto la tortilla. Quizás hasta lo desconozcan, pero estoy deseando que se investigue hasta el final y desenmascaremos a Cantora. ¡Pobre Isabel Pantoja! su casa en el ciberespacio causando estragos y ella sin Twitter.