29 nov 2019

¿Puede haber algo más emotivo que dos generaciones cocinando juntas recetas familiares? Precisamente eso es lo que ocurrirá en Madrid con Cayetana Guillén-Cuervo y su madre, Gemma Cuervo, en las Experiencias entre fogones llevadas a cabo por Airbnb. Esta iniciativa de la conocida plataforma permitirá a los huéspedes acceder a las tradiciones culinarias de familias de todo el mundo.

En la capital, madre e hija celebrarán el lanzamiento mostrando algunas de sus recetas familiares a todos aquellos que realicen su reserva a través de la página web de Airbnb desde el 3 de diciembre a las 19.00 horas. "Vamos a cocinar los canelones a la catalana, que tienen un truco", ha declarado Cayetana. Un plato de gran importancia para ellas, pues es la especialidad de Gemma Cuervo. "Es la receta que he transmitido a mi hija Cayetana, la tengo escrita para que no se me olvide", ha afirmado la reconocida actriz, y ha añadido: "Para mí es una emoción muy grande cocinarlo con Cayetana porque me trae muchos recuerdos. Es un plato que siempre nos ha gustado mucho".

Preparadas para la Navidad, madre e hija ya están organizando los menús que cocinarán juntas para estas fechas tan especiales. "Cuando éramos pequeños, mi madre cocinaba y yo la ayudaba. Ahora, como solemos celebrar la Navidad en mi casa, cocino yo y me ayuda ella", ha afirmado la presentadora, y ha añadido: "Desde que falleció mi padre hago yo la Nochebuena y Nochevieja en casa y me gusta cocinar durante todo el día con ayuda de los demás". Si algo tiene claro Gemma es que nunca puede faltar en una mesa de Navidad la pularda: "Como el pavo siempre está muy caro y se agotan muy rápido, yo siempre cocino la pularda. Permite festejar tanto como el pavo y permite cantar alrededor", ha relatado.

No hay duda de que forman un tándem perfecto: "Cayetana lo hace muy bien, es muy rápida, desenvuelta y con buen gusto. Lo ha heredado de la familia, que nos gusta comer bien, sin hacer platos enormemente caros, porque se pueden hacer cosas ricas normalizando", ha explicado orgullosa del talento de su hija Gemma.