1 dic 2019

Alba Díaz necesita tiempo para recomponerse. La 'influencer' acaba de poner un punto y final a su relación con Javier Calle, con el que llevaba poco más de un año.

La hija de Manuel Díaz El Cordobés y Vicky Martín Berrocal ponía rumbo desde París a Sevilla este fin de semana para estar junto a su familia y muchos han sido los que sorprendidos se extrañaban al ver que la joven no había compartido ninguna imagen junto a su chico, cuando era algo habitual.

Ha sido ella misma la que ha querido explicar lo ocurrido en su cuenta de Instagram con un emotivo texto. A pesar de que su relación comenzase envuelta en polémica, Alba Díaz y Javier Calle han mostrado el amor que se profesaban, algo que ha quedado claro una vez más incluso después de la ruptura.

"Este hombre que veis aquí es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, la persona que más me ha entendido, la persona que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida. Me ha hecho creer, crecer y vivir como nadie. Me ha dado tanto en tan poco... no os lo creéis. Quien nos ve juntos y nos ha visto juntos puede decir que no es que nos quisiéramos es que no podíamos no sentirnos, no podíamos estar comiendo sin darnos la mano, no podíamos entendernos tan a la perfección y mirarnos como lo hacíamos... era algo mágico la verdad", comienza diciendo Alba Díaz, que desde hace unos meses reside en París, lo que podría haber precipitado la ruptura.

Tengo mucho que aprender y madurar para estar con una persona como Javi"

En el texto, la hija de la diseñadora ha demostrado gran valentía y madurez al afrontar una decisión así y explicarlo en sus redes sociales. "Desde hace unos días, mi cabeza empezó a dar vueltas, sé que no tengo que dar explicaciones pero las voy a dar porque no nos merecemos que de algo tan bonito puedan salir cosas tan horribles. Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser", ha dicho muy afectada, y ha añadio: "Y el gracias a dios ha hecho esto posible. Te quiero más que a mi vida mi pollo. Y siempre voy a ser tu familia. Es una decisión que he tomado yo, me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar".

Él, por su parte, también ha querido dedicarle unas sentidas palabras como respuesta a esta publicación. "Preciosa de mi corazón, no se puede ser mejor persona, tener un alma más limpia y más bonita que la tuya, una vida entera por delante llena de etapas por descubrir, sin duda me vas a tener siempre aquí para todo lo que necesites, igual que se que yo te tendré a ti, esto tan bonito que hemos vivido será para toda la vida, gracias por tanto pequeña mia. Te quiero pero de verdad, cuando esa palabra se dice de verdad, notas el alma", le ha escrito públicamente Javier Calle.

Muchos han sido los que se han sorprendido con esta noticia pues no hay duda del amor que sentían ambos. Solo el tiempo dirá si los caminos de Alba Diaz y Javier Calle vuelven a cruzarse en un futuro.