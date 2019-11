18 nov 2019

Se trata de un corto y cambio en toda regla. Alba Díaz se ha dejado ver en Instagram con un look que no puede estar más alejado de su estilo habitual, ese chic urbano con un punto masculino que tan acertadamente sabe llevar. Tan tradicional es el atuendo, que hasta nos cuesta un poquito reconocerla en esta clave tan clásica. Se trata de un estilo a medio camino entre el 'college' y el chic de campo de toda la vida que, sin embargo, está en tendencia. La pieza clave del outfit, una chaqueta americana de cuadros, es la reina de las colecciones del otoño-invierno.

Este look clásico de Alba Díaz está alejadísimo de su estilo urbano habitual. pinit INSTAGRAM

Aunque se trata de un look que puede resultar demasiado conservador en según qué contextos, conviene tenerlo en cuenta en esas ocasiones en las que no queremos arriesgar nada de nada ni presentarnos con un código innovador en el vestir. La gama de marrones que ha elegido Alba Díaz se mantiene en esa línea discreta y clásica que no va a molestar a nadie. La combinación de pantalones de pinzas color beis, camisa blanca y jersey de punto marrón es un clásico básico que te interesa dominar.

La chaqueta clásica de cuadros que lleva Alba Díaz es de Zara. pinit ZARA

El resto de prendas se ocupan de darle ese punto de campo chic o incluso una referencia a la campiña británica. El sombrero de ala marrón nos encanta, lo mismo que los zapatos Oxford en tono granate. Son los accesorios perfectos para acompañar a la americana de cuadros alrededor de la cual gira todo el look. Se trata de un diseño de Zara que aún puedes encontrar an la talla XS (69,95 euros). Desafortunadamente, el resto de tallas se han agotado, pero seguro que pronto repondrán o nos propondrán un diseño similar en la colección de invierno. La demanda fashionista es alta.