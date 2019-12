1 dic 2019 carlos gonzález

Ha estrenado la serie Acordes del corazón, en la que ocho de sus canciones inspiran distintas historias, y promocionándola, nos ha dejado boquiabiertos. Esta vez ha sido al contar su forma de trabajo: "Todavía escribo canciones y todavía tengo que tener mi cuaderno amarillo y mi grabador de casetes para hacerlo. Los casete ahora los encargo en eBay".

¿Casetes en 2019? Los mas jóvenes ni siquiera sabrán en qué consiste este sistema del siglo XX para escuchar y grabar música. Pero un respeto. Porque ahí donde la ven, Dolly Parton ha vendido más de 160 millones de discos y es la compositora de 'I will always love you', una de las canciones con más éxito de la historia.

Duerme maquillada

Más excentricidades suyas: duerme siempre maquillada por si hay un incendio y le toca salir corriendo en mitad de la noche. Tampoco tiene ningún reparo en reconocer sus operaciones estéticas. "Me haré los retoques necesarios para mantenerlo todo en su sitio y si llego a los 100 años, tendré el mismo aspecto", dijo en su día y parece que lo está cumpliendo.

Define además su estilo sin ningún tipo de complejo. "Siempre he creído que la gente piensa que soy muy chabacana. ¡Y lo soy! Soy escandalosa y extravagante", ha confesado a la edición americana de Elle.

Antes, ya había contado que para las cuestiones estilísticas se inspira en… ¡la fulana de su pueblo!: "No puedo decir su nombre, pero era absolutamente bella. Yo le preguntaba a los demás si no la veían guapa y me respondían que era basura".

Parque de atracciones propio

Su imagen, y sobre todo su anatomía, puede ser también la mejor forma de salir airosa en caso de apuro. "Cuando todo lo demás falle, haz un chiste de tetas", explicó en 2017.

Tan bien le ha ido en la vida, que hasta tiene su propio parque temático, Dollywood, en su Tennessee natal. Cada año lo visitan más de tres millones de personas.

Lo más extraño es su matrimonio. Se casó hace más de 50 años, con Carl Thomas Dean, a quien solo se ha fotografiado junto a la diva pocas ocasiones.

Tenemos, eso sí, algunos datos sobre él, como que en su primera cita la llevó al McDonalds o que no es un gran fan de la música de su mujer.

De hecho, en todos estos años solo la ha visto actuar una o como mucho dos veces. Con razón, cuando a ella le preguntan por el secreto para seguir tanto tiempo con la misma persona, Parton responde bromeando: "Mantenernos alejados".

Un matrimonio tapadera

Y más bromas, o quizá esto vaya en serio: Carl fantasea con hacer un trío con su mujer y Jennifer Aniston, según contó la cantante cuando ambas trabajaron juntas.

Hay sin embargo quien asegura que este matrimonio es una tapadera y que Parton en realidad mantiene una relación con Judy Ogle. La artista lo negó hace unos meses en The Sun: "A la gente le encanta hablar y los cotilleos, pero no es cierto. Judy y yo somos amigas desde hace más de 60 años. Somos como hermanas".

También le atribuyeron romances con famosos como Sylvester Stallone o Burt Reynolds. Y ella lo desmintió: "los hombres son mi debilidad, pero Carl sabe que yo siempre vuelvo a casa y que no tengo sexo con ellos, solo flirteo y me divierto".