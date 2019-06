30 jun 2019 Carlos González

Estrenó el reality en enero y Lindsay Lohan ya se ha quedado sin él. No tenía "suficiente drama, querían que hubiera crisis nerviosas y su vida ya no es así", ha contado una fuente cercana a 'Page Six'. Pobre Lindsay, por una vez parece que ha sido la sensatez la que la ha mandado al paro y no sus locuras.

El programa, emitido por la MTV, se dedicaba a seguir el día a día de su chiringuito en Mikonos y no ha tenido suficiente audiencia. Lo malo es que el chiringuito ha cerrado también.

¿Qué va a hacer ahora la actriz y cantante? Según contó en Instagram: "Trabajar con niños y estar con la familia". Avisaba también que su club lo iba a trasladar a otro punto del planeta, sin aclarar cuál.

Sus juergas se volvieron más interesantes que sus películas

Esos niños de los que habla, por cierto, son refugiados sirios. Aunque si recordamos lo que pasó en 2018, es para echarse a temblar. Entonces, al salir de una discoteca en Moscú, se encontró a una familia durmiendo en la calle, dijo que eran refugiados e intentó llevarse a los menores a su hotel. Los padres se negaron, las buenas intenciones se transformaron en gritos y una agresión por parte de la madre que terminó con la actriz en el suelo. Todo ello emitido en directo por Instagram.

Y es que, su vida es así. Empezó como estrella infantil de la factoría Disney y todo fue bien hasta que creció y descubrió la noche. Cuando estaba a punto de cumplir los 18, estrenó 'Chicas malas' y el título resultó profético. A partir de ese momento, su vida privada y sus juergas se volvieron mucho más interesantes que sus películas.

Grandes escándalos

La lista de escándalos resulta interminable. En 2007 la detuvieron por primera vez por conducir borracha. Ingresó en un centro de desintoxicación y a las dos semanas de salir, volvieron a detenerla por el mismo motivo y por posesión de cocaína. El carné de conducir además estaba caducado. La condenaron a un día de prisión, pero solo estuvo 84 minutos entre rejas.

La siguiente condena, dos años después, fue de 90 días. Cumplió 14. La ganó Paris Hilton, su compañera de juergas, que pasó 23 días en la cárcel por esas fechas. Ambas, en la actualidad se odian. "Es patética y da vergüenza", dijo pasado Paris de ella.

Sus locuras

En 2011, la acusaron de robar un collar en una joyería. Estaba valorado en unos 1.800 euros. La fianza para no volver a prisión le costó 15.000. Ese mismo año posó para Playboy. Dicen que le pagaron un millón de dólares, pero con tan mala suerte que las fotos se filtraron en Internet antes de tiempo.

Sus últimos años han sido más tranquilos, aunque en 2016 sufrió una agresión por parte de su prometido, el millonario ruso Egor Tarabasov. En 2017 defendió a Harvey Weinstein. "No creo que sea justo lo que está pasando", dijo. En 2018 perdió parte del dedo anular en un barco y colgó las fotos en Instagram. Hace tiempo declaró: "No estoy totalmente chiflada". Y vale, eso es demasiado. Pero un poco o bastante chiflada tal vez sí que haya que reconocer que está.

