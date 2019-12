2 dic 2019 sara corral

Una de las noticias que más ha sacudido el fin de semana ha sido la ruptura entre Javier Calle y Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El cordobés'. Los jovenes anunciaron ayer su ruptura volviendo locos a sus seguidores, y es que su historia de amor ha sido una de las más seguidas.

"Este hombre que veis aquí es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, la persona que más me ha entendido, la persona que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida", comenzaba escribiendo la joven.

A lo que sentenciaba: "Te quiero más que a mi vida mi pollo. Y siempre voy a ser tu familia. Es una decisión que he tomado yo, me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar".

Hoy, Javier Calle ha escrito un bonito mensaje para la que es ya su expareja.

"Viva lo bonito, lo bello de la vida, dure lo que dure. Apreciar, valorar, sentir y quererse, al entorno, a uno mismo, vamos a quedarnos con todo los detalles, con toda la magia y eso si va a ser eterno. Gracias pollito", escribía Javier.

A pesar del dolor que conlleva una ruptura, parece que el amor que ambos se procesan va más allá y son capaces de llevar un relación de respeto y amor. Ánimo chicos.