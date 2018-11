8 nov 2018

El lanzamiento de la colección de #HMoschino ha sido una auténtica revolución. El espíritu transgresor de las prendas encierra todo el glamour pop de Jeremy Scott, su director creativo, y lo combina con grandes dosis de actitud callejera y humor. Y claro, las famosas ya han caído rendidas a ella...

Después de que Marta Lozano nos diera un adelanto con sus prendas favoritas, ha sido Alba Díaz la que nos ha mostrado el que sin duda es uno de los looks más sexys y atrevidos de la colección cápsula y 'accesible' de Moschino para H&M.

La hija de Vicky Martín Berrocal pasó bastante calor, como ella misma confirmaba en su cuenta de Instagram, con esta combinación de Moschino x H&M con maxi abrigo de peluche fucsia (199 euros) y gorra con abalorios (de la colección masculina, 49.99 euros). Por si no fuera lo suficientemente llamativa, la influencer se calzó unas botas 'over the knee' en charol negro.

Y vosotras, ¿os pondríais este look de Alba Díaz?

