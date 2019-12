3 dic 2019

El Brad Pitt que vemos hoy es uno muy diferente al que era durante su matrimonio con Angelina Jolie. Incluso, a ese que dio tumbos tras conocerse el fin de esa relación que muchos creíamos idílica. El actor ha concedido una entrevista a Anthony Hopkins para su publicación en la revista 'Interview'. Una conversación que le sirve pare realizar una especie de examen de conciencia.

"Me estoy dando cuenta, como acto real de perdonarme a mí mismo por todas las decisiones que he tomado y de las que no estoy orgulloso, de que valoro esos tropiezos porque han conducido a cierta sabiduría, que a su vez me han conducido a algo más", explica Brad, que ahora parece más centrado en disfrutar de su vida y la de sus hijos. "No puedes tener una cosa sin la otra. Lo veo como algo que estoy empezando a entender en esta época de mi vida", añade sobre ese aprendizaje que se lleva a las espaldas.

"Siempre hemos puesto mucha importancia en el error. Pero el siguiente paso, lo que haces después del error, es lo que de verdad define a una persona. Todos vamos a cometer errores, ¿pero cuál es el siguiente paso? Como cultura, no tendemos a quedarnos lo suficiente para ver cuál es el siguiente paso de esa persona y esa es la parte que encuentro más estimulante e interesante", se pone profunda la estrella de Hollywood que, de manera indirecta, habla de esos coqueteos que tuvo con el alcohol como herramienta de evasión.

Además, saca a la luz el hecho de que se ha convertido en alguien más sensible. "Soy famoso por no llorar. No he llorado en unos 20 años y ahora descubro de mí mismo, en este tramo más tardío, que me emociono mucho más. Me emociono por mis hijos, por mis amigos, por las noticias. Simplemente, me emociono. Creo que es una buena señal. No sé hacia dónde va, pero creo que es una buena señal".

A lo que no hay referencia en la conversación es a esos rumores que se han hecho fuertes estas semanas sobre la posibilidad de que esté rehaciendo su vidajunto a Alia Shawkat, con quien se está dejando ver bastante últimamente, como tratando de darnos un mensaje indirecto...