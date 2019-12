3 dic 2019

Cristina Pedroche no se corta a la hora de manifestar la ilusión por las cosas que le pasan en la vida. Así que, entrar a formar parte del selecto grupo de famosos que tienen una réplica en el Museo de Cera de Madrid. Era ella misma quien lo anunciaba ayer en 'Zapeando', espacio en el que colabora.

La presentadora, tras hacer la revelación, decía: "Es lo mejor que me ha pasado, por no decir, lo mejor en la vida. Me parece un sueño hecho realidad". Y daba detalles de cómo había sido esa sesión en la que se le tomaron las medidas y que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre.: "Estuve varios minutos sin ver nada y sonriendo todo el rato. La pasta se me metía entre los dientes".

Lo que no quedó muy claro es si estaba o no contenta con el resultado final, porque tiró de sentido del humor y de ironía para responder a la pregunta que le hicieron sus compañeros: "De cara no lo sé, pero de cuerpo estoy muy bien". El resultado final lo conoceremos este jueves, 5 de diciembre, que es cuando está prevista su presentación ante la prensa.

Pedroche tampoco tuvo reparos en decir qué pasaría si, un día, el museo decide retirarla de su exposición al público: "Mi madre se lo lleva para casa y ella tan contenta. A mi madre le encanta, que me meta en mi antigua habitación".