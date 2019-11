29 nov 2019

Está claro que no se puede ir siempre irreprochablemente perfecta ni a gusto de todos. Más cuando tienes que aparecer ante millones de personas cada día, cinco días a la semana. El trabajo de estilismo en televisión tiene mucha dificultad: no es fácil la tarea de renovar constamente la imagen de moda de las presentadoras. De ahí que de vez en cuando veamos estilismos como este, en la fina línea que separan lo original del desastre. Cristina Pedroche tiene la actitud y el desparpajo para defender prácticamente todo lo que le pongas, pero a veces ni con esas puede levantar un look, sobre todo si gira en torno a una tendencia que ya no es tal.

Cristina Pedroche, con un look rockero en negro con cazadora vaquera. pinit INSTGRAM

En principio, la idea debía funcionar: Cristina Pedroche suele presumir de su lado rockero, herencia de su procedencia vallecana. De hecho, no es la primera vez que apuesta por este estilo desenfadado, con leggings de cuero o vaqueros negros ajustados y botines sexy de tacón. Sin embargo, ninguna de las dos prendas superiores, dos diseños de Andrés Sardá que no encontramos ya en su colección en la tienda online, funcionan como deberían.





El body, un diseño sin mangas y con abertura frontal con un estampado semitransparente, hace un efecto inesperado, casi como si fuera parte de un disfraz. No le ayuda nada la cazadora vaquera, adornada con unas aberturas estratégicas (en el delantero y a la espalda, prácticamente descubierta) que no están nada en tendencia. Puede que veamos algún efecto 'cut out' en vestidos híper minimalistas, pero no en denim, que se inclina más bien por los volúmenes ochenteros. Si tenemos que elegir entre acierto o error en este estilismo, nos inclinamos por el error. ¿Qué opinas tú?