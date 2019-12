3 dic 2019

Desde que aceptó el reto de ser colaboradora de 'Viva la vida', Irene Rosales es consciente de que tiene que dejar a la luz del público algunos detalles de su vida. Siempre parapetada en la discreción, la mujer de Kiko Rivera no tuvo problema el pasado fin de semana en hacer frente a los rumores de un posible crisis matrimonial.

Porque en los últimos días, y a pesar de que se han pedido casarse de nuevo (esta vez por la iglesia), se habían alzado unas voces que pretendían hacer saltar las alarmas sobre una presunta crisis considerable entre ellos. El domingo, la propia Irene zanjaba las especulaciones y le ponía nombre claro a las cosas.

Emma le preguntaba de manera directa: "Irene, te quiero hacer una pregunta que no sabe ni dirección. Es delicada, pero quiero hacértela en público. ¿Hay crisis en tu matrimonio?". Ella, también respondía sin dar rodeos: "No, no. Hay baches, pero como en todas las relaciones, pero crisis no. Para llamarlo crisis, no".

Irene Rosales durante su explicación en 'Viva la vida'. pinit telecinco.

Y añadía: "Yo tengo mis discusiones con Kiko, tres veces al día más o menos. Para hablar de crisis y que nos hayamos planteado que nos tenemos que separar, no". Unas palabras en tono relajado con las que tan solo pretendía poner sobre la mesa que son una pareja como cualquier otra, como se pudo ver dentro de la casa de 'GH Dúo'.