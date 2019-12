3 dic 2019

Leo Messi y Cristiano Ronaldo se han convertido, en la última década larga, en los protagonistas en las entregas de premios y reconocimientos a los mejores futbolistas o a las hazañas sobre el terreno de juego, dejando en contadas ocasiones que se colara algún invitado a sus 'fiestas'. Anoche, el argentino (con la ausencia del portugués, que no es la primera vez que hace un desplante de estas características), recogió su sexto Balón de Oro.

El encargado de entregárselo, uno de esos 'invitados' a la alternancia que han mantenido dos de los mejores futbolistas de la historia: Luka Modric, que lo ganó el pasado año. Y Leo, que ya se ha acostumbrado a esto de subirse a un escenario y agradecer, a pesar de su carácter reservado y tímido, pronunció uno de los discursos más emotivos que se le recuerden.

"Buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a los periodistas que votaron y que me hicieron merecedor de este premio. Obviamente a mis compañeros, tanto del club como de la selección que me han hecho pasar un año grandioso más allá de ganar o perder. Muchas gracias, obviamente son parte de este reconocimiento", comenzaba el 10 del Barcelona.

"Como vimos en el vídeo, hace 10 años recibí mi primer Balón de Oro aquí en París. Me acuerdo que vine con mis tres hermanos, yo tenía 22 años y era todo impensable para mí todo lo que estaba viviendo. Hoy,10 años después, me toca recibir el sexto en un momento totalmente diferente, muy especial en mi vida personal, con mi mujer y mis tres hijos, que tengo la suerte que me acompañen junto a mi hermano y uno de tantos sobrinos que tengo", se acordaba de su familia que, a fin de cuentas, son los que sufren los sacrificios que tiene que hacer para ser el mejor.

Leo Messi posó con su mujer y con dos de sus tres hijos en la gala del Balón de Oro 2019. pinit gtres.

Era entonces cuando ahondaba en los consejos de su esposa, Antonella Rocuzzo: "Como decía mi mujer en el mensaje, en todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y sobretodo seguir disfrutando del fútbol, que gracias a Dios puedo disfrutar de lo que amo desde que tenía uno o dos años. Dios quiera que me queden varios años más para disfrutarlo".

"Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil, repito, si bien me quedan años más. Parece que el tiempo vuela y pasa todo muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia y de todo lo que me toca vivir", proseguía Leo.

Los premios individuales son un reconocimiento muy lindo, pero siempre son secundarios"

"Estoy feliz de lo que me toca vivir a nivel personal, y en lo deportivo intento superarme cada año e intentar seguir trabajando para seguir mejorando, nunca me conformo. Los premios individuales son un reconocimiento muy lindo, pero siempre son secundarios, lo importante son los objetivos a nivel grupal y eso intento hacer cada año, prepararme para luchar por todo, hay veces que se puede y otras no", añadía Messi.

Y remataba acordándose del club al que se lo debe todo: "Es un orgullo ser parte de la historia de esto, de la historia de mi club el cual tanto amo, de ser uno de los mejores equipos del mundo y ser parte de la historia de este club, para un Barcelona al que los reconocimientos a nivel individual, como los Balones de Oro del pasado, hacen que el club siga siendo mas grande todavía".