3 dic 2019 sara corral

Sin duda alguna, una de las noticias más chocantes de esta semana ha sido la inesperada ruptura entre Javier Calle y Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El cordobés'.

La pareja, que nos tenía más que acostumbrados a ver el gran amor que se procesaban, han decidido poner punto y final a esta increíble historia de amor. Y no te vas a creer quien ha tratado de consolar a la joven influencer.

"Te quiero más que a mi vida mi pollo. Y siempre voy a ser tu familia. Es una decisión que he tomado yo, me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar", decía Alba en la última publicación que subía junto a su exnovio.

Han sido muchos quienes han querido mandarle un mensaje de apoyo a la joven, pero el que no esperábamos era el que ha escrito Paula Echevarría. "¡A la vida se viene a ser feliz!", escribía la exmujer de Bustamante.

Federico Rebecchi, por el contrario, ha escrito: "Sois una pareja increíble, de verdad. Os deseo con todo el corazón que podáis estar juntos porque juntos sois increíbles".

Javier por su parte, también quiso hablar sobre lo ocurrido, y escribió: "Viva lo bonito, lo bello de la vida, dure lo que dure. Apreciar, valorar, sentir y quererse, al entorno, a uno mismo, vamos a quedarnos con todos los detalles, con toda la magia y eso sí va a ser eterno. Gracias".

Ánimo chicos.