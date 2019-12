4 dic 2019

Ha pasado una semana desde que se publicaran las fotos de Luis Miguel Rodríguez, novio de Ágatha Ruiz de la Prada, junto a una mujer (Marcia Di Lele, ex de Kiko Rivera) que no era la diseñadora y con la que mostraba una complicidad, cuanto menos, sospechosa. A pesar de que todas las partes negaron la evidencia, parece que sí hay alguien que no está dispuesta a perdonar el desliz.

Se trata de Cósima Ramírez, la hija de ella, que ha arremetido contra Luismi con dureza. "Mi madre está fenomenal. Totalmente liberada de su relación", comienza la joven en unas declaraciones que ha concedido a la revista 'Semana' durante un desfile de ropa de la marca a la que da nombre su madre y que se ha celebrado en la localidad malagueña de Marbella.

"La relación en estos momentos es que cada uno está ahora por su lado. Que es lo mejor. No es tolerable lo que le ha hecho a mi madre", sentencia con dureza Cósima, que reconoce que la que hasta ahora ha sido la pareja de su madre le caía bien, pero también que hay ciertos extremos que una no debe tolerar. Entre ellos, lo que vimos la semana pasada.

Cósima utiliza las palabras justas y precisas para responder a uno de los temas de actualidad en los últimos días y que dejan a Ágatha, de nuevo, desencantada con una historia de amor que no pudo ser. Porque había puesto muchas esperanzas en ella, deshaciéndose en elogios hacia él en todas y cada una de las intervenciones públicas realizadas.

La diseñadora, que estuvo al lado de Pedro J. Ramírez durante dos décadas, se separó de este cuando llevaban tan solo unos meses casados de manera oficial. Después de un periodo de reflexión, encontró la ilusión en el ex de Carmen Martínez Bordiú que, ahora, parece haberla traicionado y mandado esa historia de amor al punto y final.