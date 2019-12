5 dic 2019 sara corral

Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, ha estado siempre en el punto de mira por unas supuestas especulaciones en las cuales se aseguraba que la modelo tenía una mala relación con la mujer actual de su padre, Eva González.

Tras años de silencio y negaciones, hoy, la novia de Marc Márquez ha decidido hablar y contar la verdadera relación que tiene con su madrastra.

Tras las últimas imágenes y la polémica creada en la que se acusa a Cayetano Rivera de haberle sido supuestamente infiel a su mujer, Lucía Rivera ha contestado. "No es que no me sorprenda, es que no me la creo.Yo me creo que la verdad de mi padre".

Además, la joven ha hablado por primera vez de a relación que mantiene con Eva González, a lo que ha contestado: "No le he mandado un mensaje a Eva porque nuestra relación no es ni buena ni mala, sino que no hay", a lo que añadía: "No es mi vida. Respeto sus problemas y sus historias".

Además, Lucía ha asegurado que aunque no tenga relación con Eva, si esta la escribe no dudará en contestarla. Aún así, la modelo ha querido matizar diciendo que sus conversaciones con simples. "Hola, qué tal, me alegro mucho de verte, pero lógicamente no es como con mi madre", sentenciaba.