6 dic 2019

Compartir en google plus

No sé si cuando lean estas líneas habrán visto la luz las fotografías que según el programa ‘Sálvame’ (ahora sabemos que sí) pondrían en jaque a una de las parejas más idílicas del panorama social. Durante días han corrido todo tipo de teorías sobre quién o quiénes estarían detrás de esta traición. Unos opinan que es un ajuste de cuentas familiar, otros que es por despecho de la tercera persona en cuestión. Todo esto, sin haber visto ninguna prueba. Pero el juicio mediático ya está en marcha y es imparable.

Tanta fue la presión que el supuesto protagonista de la supuesta infidelidad decidía dar un paso al frente y anunciar que estaba dispuesto a emprender medidas legales contra todos aquellos medios o periodistas que se hicieran eco de esta información, a la vez que pedía respeto para él , su mujer y su hijo. Muy valiente por su parte adelantarse a los acontecimientos. Y parece que ha surtido efecto, porque en las 48 horas posteriores al comunicado no se ha vuelto hablar del tema.

Pero este miércoles era decisivo para saber si eran o no ciertas las informaciones. La venta, si es que se ha llevado a cabo, ha sido muy secreta, y no han circulado por tantas redacciones como se dice, más bien han pisado solo una. Y, como hubiéramos hecho cualquiera, si es tan bueno el material como lo pintan, no lo hubiéramos soltado.

Pero, ¿y si finalmente las imágenes no ven la luz y todo ha sido una campaña de desprestigio muy bien orquestada sin pruebas sólidas? ¿Quién repara ese daño? Porque por mucho que se pidan disculpas o se cambien versiones, el daño está hecho y la duda siempre quedará. Otra leyenda urbana que acaba en un cajón. Me comentaba un ‘paparazzi’ esta semana que antes eran ellos los que pillaban a los famosos y ahora son los famosos o famosillos los que avisan a los ‘paparazzis’ para ser pillados. El cazador cazado.