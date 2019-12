8 dic 2019

Ayer fue una noche muy dura para el ex concursante de Gran Hermano, Antonio David Flores. Se sentó en 'Sábado Deluxe' y se enteró de mcuhas cosas que le conmovieron profundamente.

Durante el programa, Antonio David visualizó algunos vídeos que mostraban lo ocurrido en su ausencia y que contenían información que el ex Guardia Civil no conocía, ya que tal y como afirmó, no había tenido tiempo de ponerse al día en este tiempo, por lo que iba de 'nuevas' en cuanto a los acontecimientos que habían tenido lugar mientras él estaba encerrado en Guadalix.

La defensa de su hija, Rocío Flores fue uno de los momentos más emotivos de todo el programa, aunque Antonio David también pudo ver la entrevista que hizo, en ese mismo plató, su mujer hace unos días.

No pudo evitar emocionarse al ver ambos vídeos, sobre todos los que su hija, ya que dejar que ella le defendiese ha sido una tarea "muy difícil", pero también "un orgullo", según el ex Guardia Civil. "Rocío Flores es mucha Rocío Flores", confesaba.

Pero el ex concursante no se quedaba aquí, y mandaba un mensaje al aire: "Estoy muy agradecido a toda la gente que le ha dado cariño y que se ha portado muy bien con ella y le han hecho sentirse cómoda".