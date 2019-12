6 dic 2019

Muchas veces pensamos que los famosos que se rinden a darlo todo por la audiencia, son frío y calculadores, cuando, en realidad, cuando se apaga el piloto, son humanos como el resto de los mortales. Rocío Flores habría protagonizado un gesto tierno con quien consideramos una de sus mayores enemigas: Sofía Suescun.

La guerra que libran en el plató de 'GH VIP 7' no es algo que tengamos que recordar aquí, porque ha sido más que sonada. Las diferencias ente la hija de Antonio David Flores y la novia de Kiko Jiménez, han sido públicas y notorias. Así que, que la primera de ellas le ofreciera consuelo ayer sin que el espectador pudiera verlo, llama la atención. Y le honra.

Era Belén Esteban quien lo contaba. Tras una bronca con Estela Grande, Sofía lloraba de manera desconsolada en maquillaje. A Rocío se le enternecía el corazón y se acercaba para preguntarle si estaba bien. La navarra contestaba de manera afirmativa, aunque era evidente que no era así. Y sus lágrimas servían para poner algo de calma en medio de la tormenta.

Porque no hay que olvidar que, hace un par de días, Rocío escribía lo que parecía ser una indirecta dedicada no solo a Kiko, sino también a su pareja: "La gente que vive pendiente de la vida de los demás es porque no tiene ni el valor ni la fuerza de ser protagonista de su propia historia. A este tipo de gente no le temas, es digna de compasión, jamás avanzarán porque siempre están mirando a los costados".