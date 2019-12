8 dic 2019 carlos gonzález

Su trabajo en la serie 'The Crow'n está dando mucho juego. Sobre todo en las entrevistas. Primero contó que había contratado a un médium para ponerse en contacto con la difunta princesa Margarita, personaje que interpreta, y pedirle permiso antes de aceptar el papel. La hermana de Isabel II se lo concedió desde el más allá. Aunque le dio un par de consejos: que se cortara el pelo y que se arreglara más si de verdad quería parecerse a ella

. Y ahora ha explicado una anécdota aún más loca: una noche se encontró al príncipe Guillermo. Ella iba borracha y él también había bebido, así que la actriz se lanzó y le pidió que apadrinara a su hija. El príncipe rechazó la propuesta.

Ella es así: excéntrica por dentro y por fuera. Recordemos si no cada una de sus apariciones sobre la alfombra roja, siempre imprevisibles. Como cuando se presentó con un zapato rosa y otro verde en los Globos de Oro. Todos se le echaron encima. "A veces acierto y a veces me equivoco. Pero la moda es para divertirse", dijo a People. Luego le preguntaron cómo pensaba ir a los Oscar y contestó: «No lo sé, probablemente sea otra catástrofe».

Aunque el principio de su carrera fue muy distinto. Estaba encasillada en los papeles de dama lánguida dentro de las películas de época. Una imagen contra la que ella luchó: "Yo no soy ñoña. Fumo, hago juramentos y echo pulsos", respondió en una entrevista. De esa época es también una de sus mayores meteduras de pata. Acababa de firmar un contrato de más de medio millón de euros con una marca de cosméticos y cuando le preguntaron, dijo: "No sé porqué me han elegido, yo no uso mucho maquillaje".

La primera oportunidad de desmarcarse le llegó con Frankenstein de Mary Shelley pero acabó en escándalo. Más que nada porque se lió con Kenneth Branagh, el director, que por aquel entonces estaba casado con Emma Thompson y juntos formaban la gran pareja del cine británico.

Experiencia que luego Thompson utilizó en 'Love actually', cuando su personaje descubre que su marido le es infiel: "La escena en la que lloro en la cama es tan buena porque eso es algo que le ha pasado a todo el mundo. A mí Kenneth Branagh me rompió el corazón", contó la actriz en 2018. Aunque también ha reconocido que hace años hizo las paces con Helena.

Branagh y ella estuvieron cinco años. Luego vino Tim Burton. Se conocieron mientras rodaban 'El planeta de los simios', película en la que también participó Lisa Marie, pareja de él durante años. Hasta hay fotos de los tres en el estreno. Poco después, el director dejó a la otra y empezó a salir de forma oficial con Helena.

A partir de entonces, ella trabajó en todas sus películas y tuvieron dos hijos. Entre las excentricidades de la familia estaba vivir en tres casas conectadas por un pasillo: una para ella, otra para él y la tercera para los niños. En 2013 aparecieron unas fotos del director con una mujer rubia. Su representante lo negó todo pero un año después anunciaron el divorcio. Ahora Helena sale con Rye Dag Holmboe, 21 años más joven que ella.