9 dic 2019

Aunque me enseñaron que de cintura para abajo no es necesario hablar, la actriz Gwyneth Paltrow me obliga a ello.

Desde que se ha convertido en empresaria, casi produce más noticias por los productos que intenta vender, que por sus éxitos profesionales.

Sus cuarzos rosas, sus aceites y sus jades para la depresión ya levantaron miles de controversias. Lo de ahora se trata de un papel higiénico, que es sostenible, que no irrita la piel y que se vende al precio de 40 euros el rollo. En paquetes de diez me aseguran que hacen un descuento del diez por ciento en algunos establecimientos. Les parece demasiado cobrar cuatrocientos euros. Es la primera vez que el papel higiénico se suma a un artículo de lujo.