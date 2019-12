10 dic 2019

Nicolás Coronado es un joven actor madrileño que tiene en su haber papeles en series de televisión de gran éxito: como Félix, en 'Tierra de Lobos' (Telecinco); Manuel, en 'Águila Roja' y Sergio Mayoral, en 'Servir y Proteger' (ambas en TVE). Tampoco el cine se le ha resistido, donde ha protagonizado tres películas: 'El Amor no es lo que era', 'Novatos y Pasaje al amanecer'.

Hijo de José Coronado y Paola Dominguín, protege su intimidad viviendo fuera del foco mediático, fuera de Madrid, aunque en esta ocasión y haciendo una excepción, me deja que desvele algunos de sus secretos más preciados.

Hoy Corazón Nicolás Coronado me abre las puertas de su casa situada en un pueblo no muy lejos de Madrid. Enseguida me doy cuenta de que no vive solo.

Nicolás Coronado Ángeles, tienes razón, no vivo solo: ahora mismo tengo seis perros, cinco gallinas y cuatro cabras.

H. C. Sus acompañantes son de especies variadas. ¿De quién ha heredado esta pasión por la naturaleza y los animales?

N. C. Tuve la suerte de que hasta los diez años viví en un pueblecito de Segovia de veintisiete habitantes. Eso me aportó tener un contacto con el mundo natural que nunca he perdido. Aquí vivo cerca de Madrid y puedo tener este entorno y este mundo animal que me da tanta paz y energía positiva.

H. C. Uno de sus perros nos sigue y nos mira con curiosidad mientras charlamos. ¿Quién es?

N. C. Se llama Trotsky y es un pastor, un Collie de seis años. Tengo una relación muy cercana con él, le veo como mi ‘yo’ perro. Tiene mi mismo carácter; tranquilo, independiente…

H. C. ¿Pensó en León Trotsky al ponerle el nombre?

N. C. Cuando estudié a Lenin y a Trotsky, pensé: cuando tenga un perro le voy a poner Trotsky y, años más tarde, así lo hice.

H. C. Trotsky no para de correr de un lado a otro, es como si nos quisiera indicar dónde quiere que hagamos las fotos. ¿Es nervioso?

N. C. No. Es muy obediente y eso está muy bien para poderle llevar a cualquier sitio. Trotsky no genera tensiones con otros perros. Al contrario que Pepe, el chihuahua grande que se siente el alfa y le marca mucho. Me lo regaló un amigo que no podía tenerlo y también tiene seis años.

H. C. En esta vida todos tenemos debilidades. ¿Cuál es la de Trotsky?

N. C. Le encanta el agua. En verano se mete en la piscina y no encuentra el momento para salir.

H. C. ¿Qué estilo practica: croll, mariposa….?

N. C. (Risas) Solo le falta bucear. Además, es un poco obsesivo, siempre trae algún objeto, palos o pelotas para que se lo tires y así poder jugar. No sé si es por celos, pero Pepe, cuando están todos en el agua, me pide con la mirada que le meta para hacerse unos larguitos.

Nicolás Coronado con una de sus cabras. pinit A. M. Cárdenas

H. C. He conocido a dos de sus perros. ¿Quedan cuatro?

N. C. Tengo dos labradores, Luna y Marta, y dos bóxer, Sol y Paco. Se llevan muy bien. Se hacen muchos cariñitos.

H. C. También tiene cabras.

N. C. Sí. Dos machos y dos hembras, Chía, Menta, Hakuna e Ian, que es el nombre de mi mejor amigo. Son cabras enanas africanas. A uno de los machos lo recogí cuando fui a vacunar a los otros. Le habían tenido de juguete de verano para una niña y lo habían devuelto, es como un perrito. A las gallinas no les he puesto nombre.

H. C. ¿Ha pensado en poner una granja?

N. C. En esta casa tan maravillosa, lo que me gustaría es tener más animales. Crear una protectora, incluso crear una marca de pienso que vaya el cien por cien destinada a otras protectoras y a la mía. El trabajo con los perros y pasarme el día con ellos es lo que más feliz me hace. Más que cualquier otra profesión.

H. C. Además de este proyecto, ¿tiene alguno otro entre manos?

N. C. Colaboro con un proyecto empresarial que se llama Mahila. Un proyecto de mujeres y para mujeres. Gira en torno a los ciclos vitales por los que toda mujer puede pasar. Contamos con nutricionistas, ginecólogas..., mujeres con experiencia que comparten sus conocimientos sobre cómo hacer un buen uso del mundo natural.

H. C. ¿En qué consiste su participación?

N. C. Yo he ayudado a hacer posible una buena alianza entre Mahila, que destinará un gran porcentaje de sus ingresos mensuales a Ayuda en Acción, una ONG con la que colaboro mucho. Además, estoy contactando con mujeres relevantes para que nos ayuden. Sé que me vas a pedir nombres, pero de momento no te puedo decir nada.

H. C. Un proyecto para mujeres. ¿Es feminista?

N. C. Soy un defensor de la igualdad. Si preguntásemos a la gente lo opuesto del machismo, diría que es el feminismo, y eso es un gran error. El feminismo es la defensa de la igualdad.

H. C. Nicolás, acaba de confesarme que tiene otra pasión profesional: su dedicación al cuidado de animales y poner una protectora, pero ¿qué me dice de su carrera de actor?

N. C. He terminado de rodar hace unas semanas un corto de Sara Escudero. Es el tercero que hace, se llama Chica, y es un homenaje a sus abuelos. Es un amor de otra época, al final terminamos todos llorando.

H. C. Comparte profesión con su padre, José Coronado. ¿Le da muchos consejos?

N. C. Es una suerte contar con mi padre. Hay veces que me da consejos o le da la vuelta a mi propuesta y se la acabo comprando. Le estoy muy agradecido. Tenemos un proyecto para trabajar juntos, que se ha aplazado, pero que seguro haremos.