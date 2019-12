3 dic 2019

Antonia San Juan en las Palmas de Gran Canarias y con tan solo 21 años se trasladó a vivir a Madrid para desarrollar su carrera artística. Antonia dirige, produce y también encuentra tiempo para pintar, diseñar y escribir poesía. Fue en la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, con la que se dio a conocer y obtuvo un gran reconocimiento profesional, siendo nominada a los Goya como actriz revelación. Una carrera imparable y llena de éxitos. Este año ha rodado tres películas, dos pendientes de estreno. Y sobre las tablas, sigue triunfando con su tercer espectáculo unipersonal: Mi lucha. Además interpreta a una narcotraficante en la serie 'Hierro', que se emite por Movistar+.

Hoy Corazón Antonia me cita en la emblemática plaza madrileña de Santa Ana, junto al Teatro Español. Le acompañan Teresa, Nina, Lula y las dos hijas de esta, Laika y Dora. Sin darnos cuenta hemos empezado a hablar de Teresa. ¿Es una yorkshire?

Antonia San Juan Sí. La recogimos hace cinco años y llegó con muchos problemas. Es peculiar. Ella se acerca como para que la hagas carantoñas, pero hay que tener cuidado porque gruñe. Conmigo es muy cariñosa.

H.C. Se le nota que tiene mucho carácter.

A.S.J. Es diferente. Si le pones una loncha de jamón, mira para otro lado. Parece que vive en un mundo de yupis. Pero me sorprende su carácter porque, con lo pequeña que es, cuando sale por la mañana y ve algún perro, le ladra y se le enfrenta.

H.C. Me inclino para hacerle una caricia y Antonia dice que tenga cuidado. ¿Qué otras cualidades tiene Teresa?

A.S.J. He vivido con Teresa una serie de acontecimientos especiales. Después de separarme tras una larga relación, a los dos años me volví a enamorar. Una historia que no pudo ser y que me hizo llorar… Cuando sabes que no va a funcionar, soy de las que pone el freno. Si algo no me interesa, me lo digo siempre: yo no hago lo que me gusta, hago lo que me viene bien. Si me dijeran que tengo colesterol y me dicen que no coma carne, me olvido de la carne. No hago nada que vaya en contra de mi salud. En esos momentos tan duros, Teresa, estuvo a mi lado

Antonia San Juan cuenta con la ayuda de su ex para cuidar de sus perras. pinit A.M. Cárdenas

H.C. ¿Las demás son chihuahuas?

A.S.J. Sí. La mayor es Nina, tiene 14 años y es la única de pelo oscuro. Lula es la madre de Laika y Dora.

H.C. ¿Qué puede contarme de Lula?

A.S.J. Lula ha sido mamá, es muy tranquila. Tuvo tres hijos, un chico y dos chicas. El dueño del novio se quedó con el macho y yo me quedé con Laika y Dora. Es muy exigente a la hora de la comida.

H.C. Parece que se llevan muy bien

A.S.J. Se quieren mucho, se besan, duermen juntas. Pero han creado una jerarquía entre ellas. Nina, es la que manda.

H.C. Son familia numerosa, ¿tiene quien la ayuda a cuidarles?

A.S.J. Mi primera pareja, Enrique, con el que mantengo una buenísima relación, me ayuda. Viajo mucho por trabajo y él se las queda hasta que vuelvo.

H.C. ¿No discrepan en cómo educarlas?

A.S.J. Un poco. Cuando están conmigo hago la vista gorda, sobre todo con la comida, les doy algún capricho; en cambio, Enrique es muy rígido, yo soy más permisiva.

H.C. Antonia ha sacado su móvil y me enseña fotos de otros perros con los que ha compartido su vida. Se emociona al hablarme de Kiri. ¿Quién era?

A.S.J. Kiri se murió con 18 años. No permitía que nadie me tocara...

H.C. No quiero que Antonia se ponga triste, cambiemos de tema y hablemos de trabajo. Durante la entrevista se ha acercado una señora y ha comentado: estás estupenda en la serie…

A.S.J. 'Hierro' se emite en Movistar+, interpreto a una despiadada narcotraficante. Es un papel que me ha dado muchas satisfacciones, con un registro diferente.

H.C. Ha trabajado en cine y teatro.

A.S.J. He hecho tres películas: Lo que cuenta es el final, con Carlos Fenizze. El hoyo, con Galder Gaztelu-Urrutia y 75 días, con Marc Romero. En teatro, Mi Lucha es el tercer unipersonal después de Otras mujeres y Las que faltaban. Es mi último reto, lo dirijo y he sido galardonada por el Diario de Avisos con el premio Taburiente por su lenguaje y estilo personal. Además, en enero estreno en el Reina Victoria de Madrid una obra que dirige Carolina Román, Mamá y yo. Es la historia de una madre y un hijo.

H.C. Actriz, directora, productora, pintora y poetisa. ¿Cuál de estas facetas le seduce más?

A.S.J. He dirigido siete cortometrajes, dos largometrajes y mucho teatro cuando gestioné el Teatro Arlequín. Cuando trabajé con Almodóvar en Todo sobre mi madre tuve mucho éxito, pero no más trabajo. Entonces dije: tengo que dirigir y escribir para demostrar a los productores y directores que puedo hacer más cosas. Me hice directora con un primer corto que vio una amiga, lo movió y fui nominada en los Premios Goya como mejor cortometraje de ficción por 'V.O' en el 2002. Pero mi pasión es el teatro

H.C. ¿Sigue teniendo amistad con Pedro Almodóvar?

A.S.J. Es amigo y muchas veces nos invita a cenar. Para mi es el mejor director, superó a Buñuel hace mucho tiempo. Y te voy a decir una cosa: cuando estamos con él jamás hablamos de trabajo