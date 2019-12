10 dic 2019

Compartir en google plus

La demostración de que el dinero no puede comprarlo todo, lo tenemos en la historia que acaba de sacar a la luz Paris Hilton. La 'celebrity' ha relatado un capítulo de su vida que la superó de tal manera, que se le pasó por la cabeza quitarse la vida. Un trauma al que no podía hacer frente y para el que solo encontraba la salida del suicidio.

La multimillonaria ha concedido una entrevista a 'Los Angeles Times' en la que ha recordado ese vídeo que salió a la luz a finales de septiembre en 2003, muy subido de tono, y en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales tres años atrás con el que por entonces era su pareja, Rick Solomon.

Paris se sintió humillada, tanto, que fue entonces cuando pensó en que el suicidio era la única vía posible para quitarse ese sentimiento tan desagradable por el que estaba pasando. "Sentí que había perdido parte de mi alma y la gente me hablaba de forma cruel y malvada. Estaba como: no quiero vivir, porque pensé que me habían quitado algo. Que nunca volvería a ser la misma", relata.

Sentí que había perdido parte de mi alma"

"Cuando era niña, siempre admiraba a la princesa Diana y a mujeres así, a las que respetaba mucho. Sentí que cuando ese hombre hizo pública la cinta, básicamente me quitó eso que tanto quería para mí porque durante el resto de mi vida la gente me iba a juzgar y a pensar en mí de una manera diferente por un momento privado con alguien en quien yo confiaba y amaba", añade sobre esos sentimientos que experimentó.

Incluso, reconoce que llegó a sentirse la gran verduga de la situación: "En aquel entonces la gente actuaba como si yo fuera una mala persona, la villana. Si esto sucediera hoy, el vapuleado hubiese sido él".