12 dic 2019

Manuel Carrasco está presentado su último CD/DVD 'La cruz del mapa', sin duda alguna, un último proyecto con el que ha conseguido cumplir todas sus expectativas. Y es que el cantante se ha consagrado como una de las figuras más relevantes de nuestro país.

Ayer, con motivo de esta presentación, acudió al programa 'El Hormiguero', donde nos reveló algo que desconocíamos por completo.

Todo el mundo queda embelesado con las letras de el concursante de 'Operación Triunfo', pero ¿por qué tienes tanto éxito?¿Dónde nacen esas palabras?. Ayer, el cantante quiso contarlo, algo que no pasó para nada desapercibido entres sus fans

"A mi me gustaba mucho una chica, pero no me atrevía a hablar con ella", comenzaba diciendo, a lo que añadía: "Yo iba detrás, durante mucho tiempo, pero era de estas veces que quieres hacer algo y tu cuerpo te lo impide".

"Un día me envalentoné y fui a hablar con ella y la dije que la quería decir una cosa. Bueno yo esperaba que ella ya se hubiera dado cuenta pero me dijo que no", continuaba contando entre risas.

"Y una vez después de decírselo, me dijo que no, que le gustaba otro... así que figúrate", decía entre risas. Manu desveló que ahí comenzaron a surgir las primeras canciones que compuso, de ese desamor.

Ahora, el cantante está en un momento pleno, y ha desvelado que será padre por segunda vez. "La vida nos sonríe y se abre paso en nuestra familia, vamos a ser papás de nuevo y estamos muy felices", escribía en su cuenta de Instagram.