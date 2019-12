19 dic 2019 sara corral

Hoy tendrá lugar la gala final de ' GH VIP'. El concurso, que tanto ha dado de lo que hablar, conocerá hoy a la ganadora de esta última edición. Adara Molinero, ha sido durante mucho tiempo una de las favoritas y es que sus líos amorosos han tenido a toda la audiencia encandilada.

El programa les ha dado la oportunidad de disfurtar de la nochevieja a su estilo, y de pedir deseos al año que entra. "En estos 100 días que habéis estado dentro de la casa habéis vivido muchas tradiciones y creemos que os vais a quedar con ganas de vivir las 12 campanadas", les decía el super.

Mientras las tres finalistas disfrutaban de una agradable cena, los sentimientos comenzaron a flores y fue el preciso momento en el que Adara se derrumbó. "Me he puesto sensible, yo simplemente quiero ser feliz y vivir", decía llorando la joven.

Y es que tras haberse enamorado de Gianmarco Onestini, mientras tenía pareja fuera, Hugo Sierra, la joven está de lo más sensible. Sus compañeras no han dudado en intentar consolarla y hacerse sentirse mejor. "Eso es muy importante.Que se te cumpla con todas mis fuerzas", le decía Alba Carillo.