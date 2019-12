20 dic 2019

Borja Thyssen ha salido absuelto del juicio que tenía en su contra por defraudar, supuestamente, a la Hacienda Pública 597.557 euros en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y por el que la Fiscalía le pedía dos años de prisión.

Aunque la sentencia no es firme y cabe la posibilidad que la Fiscalía recurra —según letrados consultados por este medio es muy difícil que esto prospere, puesto que el juez ha hecho un análisis exhaustivo de las pruebas practicadas—, esta es la primera victoria de los dos juicios que tenía pendiente el hijo de la baronesa Thyssen.

Esta noticia que no solo ha sido recibida con júbilo por el protagonista y su mujer, Blanca Cuesta, quienes han dicho que "están muy contentos y tranquilos por el resultado" sino también por su madre, la baronesa Thyssen, quien al hablar con este medio confesaba: "Es una noticia maravillosa. Estoy muy feliz por mi hijo, su familia y por mí. Estoy muy agradecida a la justicia y este es un buen regalo de Navidad". En relación al otro proceso que le queda pendiente a su hijo, Tita solo nos dice: "rezaré para que todo salga bien".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso 'Hoy Corazón', y que fue notificada a las partes el pasado día 13 de diciembre, el magistrado entiende que "no ha quedado cumplidamente acreditada la existencia de dicho delito" y no hay suficientes pruebas para afirmar que fingiera residir en Andorra en el 2007 para no pagar impuestos.

"Para emitir una condena penal es preciso que los hechos en que se sustenta la autoría que se imputa al acusado sea una realidad asentada en pruebas que de manera inequívoca acrediten esos extremos. No basta la simple sospecha, la suposición y menos aún la intuición del juez", defiende el magistrado. Así pues, ni la abogacía del Estado ni la Fiscalía han podido demostrar en el pleito la permanecía de Borja en España en 2007.

Y es que, desde el principio del proceso Borja no quiso llegar a ningún tipo de acuerdo porque estaba seguro de poder demostrar su verdad. Durante el juicio, que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre, el acusado declaró que "no había tributado en España en el 2007 porque no tenía que hacerlo, ya que durante ese año había residido en Andorra". Pero la Fiscalía consideraba que en realidad vivía en España, donde pasó más de los 183 días que le permite la ley. Para rebatir esto, sus abogados presentaron en su momento el pasaporte suizo de su cliente, el permiso de conducir de Andorra, el permiso de residencia en el principado desde 2002 y los documentos que acreditaban que en 2007, Borja residía en un apartamento en el Principado y que además trabajaba en una oficina.

La fiscalía y la acusación particular presentaron varios testigos, sobre todo escoltas que durante ese año habían estado al servicio de Borja, quienes no pudieron precisar cuántos días había pasado durante las visitas que hacía a España.

Próxima cita judicial

Pero esta no será la única cita que Borja tendrá ante los tribunales. En el otro proceso, que según los letrados de Borja podría tardar hasta un año en llevarse a cabo, puesto que ni siquiera han presentado el escrito de defensa, tanto Borja como su mujer tendrán que sentarse delante de un juez por, supuestamente, defraudar a Hacienda 337.416 euros correspondientes al ejercicio de 2010.

Según la defensa de Borja y Blanca, "este procedimiento versa tan solo sobre una razón puramente técnica". En este caso, Borja sí era residente en España en 2010 pero Hacienda considera unos ingresos de Borja como rendimiento, y en realidad provienen de una disposición que hace el hijo de la Baronesa de su propio patrimonio. Al haber hecho la declaración conjuntamente con Blanca, ambos tienen que responder ante esta acusación.

Navidades en familia

Esta Navidad, Borja y Blanca las pasarán una parte con la familia de Blanca y el fin de año en Gstaad (Suiza), al igual que el año pasado. Por su parte, la baronesa Thyssen permanecerá en Andorra, tanto en Nochebuena como en fin de año, junto a sus hijas, Carmen y Sabina.