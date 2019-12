22 dic 2019

El próximo 14 de junio de 2020, Chenoa y su pareja Miguel Sánchez Encinas se casarán en Madrid.

Y los preparativos, como la elección de la firma de su vestido o quiénes serán los invitados van tan viento en popa que incluso seis meses antes la ex triunfita ya ha celebrado su primera despedida de soltera con dos de sus amigas más cercanas.

"Cuando tus amiguis de toda la vida te hacen una sorpresa que no esperas... maravilla", ha escrito Chenoa junto a la imagen de Instagram en la que podemos verla echándose las manos a la cabeza en señal de sorpresa y rodeada de un montón de regalos y de sus dos amigas.

La cantante pasó un día de lo más divertido repleto de sorpresas y prueba de ello son los jerséis de renos y motivos navideños que las tres lucen en la foto, y su rostro sin maquillaje que refleja pura felicidad: "Empiezan las despedidas de soltera. Amiguis es bien. Sin maquillaje y a lo loco".

Aunque todo apunta que ésta no será la única celebración para Chenoa. Algunos ex compañeros de Operación Triunfo, como Geno, han aprovechado la publicación para advertirle: "¡Se te acumula trabajo bonita mía! Yo no digo nada, pero aún te quedan muchas sorpresas pro vivir".