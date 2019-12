23 dic 2019

El chico de la pareja de moda ya ha estrenado su película ('Historia de un matrimonio'). La de la chica se estrena en España el 25 de diciembre. Se trata de 'Mujercitas', más navideña que 'Qué bello es vivir'. Él es Noah Baumbach; ella, Greta Gerwig. Cuando la canguro de 'Historia de un matrimonio' dice a Scarlett Johansson y Adam Driver "¡Qué atractivos sois!" se lo podría estar diciendo a estos dos (tampoco nos vengamos arriba, que no son John Cassavetes y Gena Roland). Gerwig ha hecho su versión de la novela de Louise May Alcott. La primera del siglo XXI.

Las grandes referencias son George Cukor, Melvin LeRoy y Gillian Armstrong. Como en 'Lady Bird', Gerwig trabaja con Saoirse Ronan, que hace de Jo. La directora se mantiene fiel al relato a la vez que introduce innovaciones narrativas, centrándose en la edad adulta de las hermanas March y volviendo al pasado. Algunas de las frases de Jo son de Louise May Alcott en sus cartas. Sus novelas eran más conservadoras que ella.

Cartas de papá Tolkien

La portada del libro. pinit d.r.

Los hijos de J. R. R. Tolkien recibían cada diciembre cartas de Papá Noel. Escritas por su padre, claro, que tendría mejor prosa. También se hacía pasar por el Oso Polar. Minotauro edita estas 'Cartas de Papá Noel' con las originales misivas, manuscritas y transcritas. El libro recoge los dibujos y cartas, desde la primera nota para su hijo mayor en 1920 hasta la última comunicación con su hija en 1943.

El padre de la alta fantasía demostró que la vida en el Polo Norte podía ser tan fascinante como en 'El señor de los anillos', que al principio iba a ser un cuento para niños. Pero tiró por la historia del anillo. En las cartas cuenta cómo los renos se escaparon y llenaron todo de regalos. Cómo el Oso Polar, patoso, se cayó por el tejado de Papá Noel aterrizando en el salón. Cómo rompió la luna en pedazos e hizo que el Hombre de la Luna cayera en el patio trasero. Qué pasó en las guerras contra los trasgos que vivían debajo de la casa. El Oso Polar a veces hacía garabatos y el elfo Ilbereth escribía mensajes con letra elegante.

Solo en casa por Navidad

'The movies that made us' cuenta con cuatro episodios. pinit d.r.

Los autores de 'The toys that made us' han hecho 'The movies that made us' (Netflix). Cuatro episodios para contar el proceso de producción de 'Dirty Dancing','Solo en casa','Cazafantasmas' y 'La jungla de cristal'. Esta es una película navideña, pero sobre todo lo es 'Solo en casa'. El propio Chris Columbus (director) cuenta que le encanta la Navidad y que intentó que su espíritu estuviera más presente que en el guión original de John Hughes. Macaulay Culkin queda olvidado en su casa mientras su familia vuela a Francia para pasar la Navidad y tiene que hacer frente a dos cacos.

También cuenta Columbus que Macaulay Culkin se portaba mejor que Joe Pesci. Aunque no te gusten las películas (¿a quién le gusta 'Dirty Dancing'?), el documental es estupendo, con un montaje divertido. Se ve cine y cómo se hace. En el caso de 'Solo en casa', cómo la película pasó de Warner a Fox. Cómo encontraron la casa de Chicago (el interior lo reprodujeron en un instituto). Cómo no nevaba en febrero en Chicago (y lo necesitaban). Cómo muchas escenas están inspiradas en dibujos animados.

Dickens por escrito y en la tele

La portada de 'Cuento de Navidad'. pinit d.r.

Stephen Knight, creador de 'Peaky Blinders', ha hecho su propia versión "fantasmagórica y alucinante" de 'Cuento de Navidad' para la BBC y FX. La miniserie de tres capítulos (Guy Pearce como Ebenezer Scrooge) es el habitual clásico de la cadena británica para vacaciones (del 22 al 24 de diciembre). En España la emitirá HBO. Scrooge, ya saben, es un viejo agrio que odia la Navidad y no cree en la generosidad.

En Nochebuena recibe la visita de los fantasmas de las Navidades presentes, pasadas y futuras. Si prefiere ir directamente a Charles Dickens (según Tostoi, el mejor novelista del siglo XIX), puede tirar de la edición de Nocturna, con traducción íntegra de Miguel Ángel Pérez Pérez y las ilustraciones de Quentin Blake, habitual ilustrador de Roald Dahl. Dickens también es el mejor escritor de los siglos XX y XXI.