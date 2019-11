18 nov 2019

Quizá no sea para todos los públicos. Quizá sea perturbadora (sobre todo la parte perruna), pero 'Ventajas de viajar en tren' es una película que destaca entre los recientes estrenos. Adaptando una inadaptable novela de Antonio Orejudo, Aritz Moreno ha hecho un deslumbrante debut cinematográfico. Quim Gutiérrez está extraordinario como el tipo más repugnante que se ha visto en mucho tiempo en una pantalla. Y Javier Botet protagoniza con Macarena García esa historia de amor y desamor que está tan cerca de 'Amélie' como de una de esas extrañas películas de Lanthimos. La narración, que hilvana de manera natural una historia con otra, no da tregua. No sé, quizá no a todo el mundo le apetezca ver una historia donde aparezcan algunos episodios de zoofilia y coprofagia. Es una película a ratos salvaje. Pero difícilmente olvidable.

Vuelve Phillip Blom

El nuevo libro de Philipp Blom (Hamburgo, 1970), autor de los espléndidos ensayos 'El coleccionista apasionado', 'Años de vértigo', 'Encyclopédie', 'Gente peligrosa' o 'La fractura', se titula ‘El motín de la naturaleza’ (Anagrama). Como subtítulo, 'Historia de la Pequeña Edad de Hielo' (1570-1700), así como el surgimiento del mundo moderno, junto con algunas reflexiones sobre el clima de nuestros días. Y como todos sus libros siempre es mejor cuando es una crónica del pasado y un relato sobre las raíces intelectuales de la edad moderna que cuando llama a enfrentar los retos climáticos y reflexiona sobre la catástrofe que viene (aunque haya cierta esperanza). Cuenta las consecuencias en la Historia de una alteración repentina del clima con testimonios de testigos anónimos y conocidos (Voltaire, Montaigne, Kepler). Y cómo, frente a las explicaciones religiosas y la quema de brujas (que no calentaron el ambiente) los europeos comprendieron que había que hacer cambios en la agricultura y el comercio. "El largo siglo XVII brinda la posibilidad de estudiar y comprender los efectos del cambio climático en todos los aspectos de la vida humana".

Ni Sorkin ni falta que le hace

Creada por Jay Carson, 'The Morning Show' es una serie que quizá se podría haber hecho hace diez años, salvo por la parte del 'Me Too'. La serie de Apple TV+ protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon (hermanas en 'Friends') se desarrolla en un programa matinal estadounidense del que acaban de despedir a su presentador (Steve Carrell) por acoso sexual. No ha caído muy bien el estreno, pero es una ficción bastante notable y entretenida. Dirán que no es Sorkin. Que no es ni 'The Newsroom' (como si a esta no la hubieran puesto verde) ni mucho menos 'Studio 60 on the Sunset Strip'. ¿Y qué? Es entretenida sin molestar. Tiene a una Reese Witherspoon soltando discurso tras discurso, siempre entre la soflama de Jeff Daniels en el primer capítulo de 'The Newsroom' y el hartazgo de Peter Finch en 'Network'. También resulta interesante ese Steve Carrell en tiempos 'metoomentodo'. Y cómo queda clara la diferencia entre un baboso y un depredador.

'The Morning Show' es una serie de Apple TV+. pinit d.r.

Un mundo que ya no existe

Después de 'Un amor que destruye ciudade' (1947), Asteroide publica 'Incienso', también de Eileen Chang (1920-1995), una de las autoras más populares del siglo XX. Incienso, con dos partes, dos nouvelles, es un retrato de la decadente China colonial en la que conviven costumbres inglesas y chinas. Lo moderno y lo tradicional en un mundo a punto de desaparecer a través de conmovedores personajes y mirando lo trivial como enganche de lo importante. Ge Weilong se presenta en casa de su tía, la señora Liang, para que la acoja y poder seguir sus estudios en Hong Kong. La señora Liang le abre las puertas a un ambiente mundano tan suntuoso como hipócrita. Weilong tendrá que decidir si quiere formar parte de ese mundo. Las dos historias se leen, como dice la narradora, en lo que tarda en arder un puñado de incienso.