27 dic 2019 sara corral

Alma Cortés Bollo ha pasado un verano un tanto revuelto, y es que tras darse a conocer su embarazo, la hija de Chiquetete y Raquel Bollo, ha tenido que enfrentarse a algún que otro frente.

Sobre todo su madre, quien se llevó un disgusto muy grande cuando dieron la noticia en su programa. Hoy, la influencer nos ha hablado a través de su canal de Mtmad de como se está desarrollando su embarazo.

"Hace ya mucho tiempo que os conté que estaba embarazada, una noticia que todos estabais esperando. He hablado sobre mi embarazo, sobre mis primeros malos síntomas, también os he enseñado la baby shower, que fue muy emotiva. Es una de las cosas que he vivido hasta ahora. Encantada de compartir todo con vosotros", comenzaba a decir a Alma.

Y a lo que continuaba: "Por ahora el embarazo lo estoy llevando bastante bien, no estoy teniendo ningún problema tipo náuseas, vómitos, fatiga… Antes lo llevaba mejor, ahora se me está haciendo más pesado. Me noto las manos muy hinchadas, me cuesta mucho trabajo hacerlo todo y me siento frustrada".

"Otra cosa que estoy llevando bastante mal son los kilos que estoy poniendo. A la última revisión que fui, la ginecóloga me dijo que había puesto 10 kilos. Me embajoné un poquito, la verdad. Ella me dijo que estuviera tranquila, me dijo que había gente con el mismo tiempo de embarazo que yo con muchos más kilos. Es algo normal", terminaba sentenciando la hija de Raquel Bollo.

Ahora que está en la recta final de su embarazo, Alma está compartiendo todos los momentos más importantes. Felices Fiestas familia.