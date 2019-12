30 dic 2019

¿Podría haber algo peor para Rocío Carrasco que la reaparición televisiva de Antonio David Flores? Sí, que sus cuentas se encuentren en una situación de números rojos. Es la revista 'Lecturas' la que asegura que la hija de Rocío Jurado y Fidel Albiac están atravesando por una etapa de graves problemas económicos.

La mencionada publicación informa en las páginas de su revista que el matrimonio tiene el patrimonio, la mayor parte de él a nombre de Fidel, embargado. Una situación que les tiene ahogados y que habria provocado la búsqueda de liquidez a través de esa demanda a Antonio David reclamándole 80.000 euros en concepto de manutenciones pasadas de sus hijos.

La revista da incluso, los datos concretos del montante que adeudaría. En el caso de Rocío, estaríamos ante una deuda de un millón y medio de euros por el impuesto de transmisiones patrimoniales por la herencia de su madre. A esto habría que sumarle los 150.000 euros que Albiac adeudaría con Hacienda.

La pareja no estaría viviendo sus mejores Navidades debido a este agujero económico que no parece fácil de hacer frente. A lo que se le une, además, la irrupción en escena de la hija de ella, Rocío Flores, que no solo se sentó en el plató de 'GH VIP' para defender a su padre, sino que suena como uno de los grandes fichajes para la próxima edición de 'Supervivientes'.

Dado que Carrasco ha optado, desde siempre, por la vía del silencio y de no vender su vida, se antoja bastante complicado poder hacer frente a esa deuda que, según la revista 'Lecturas', es la mayor de sus preocupaciones en estos momentos.