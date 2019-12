10 dic 2019

Antes de que Antonio David Flores pusiera un pie en el plató de 'Sábado Deluxe' el pasado fin de semanas, ya sabíamos que la tormenta que iba a desatarse iba a dejar destrozos y damnificados. No nos equivocábamos. El exguardia civil dio un buen puñado de titulares y aprovechó para tirar a dar al que considera máximo responsable de que sus hijos no se hablen con su madre, Rocío Carrasco: el marido de esta, Fidel Albiac.

Pero, además, Antonio David ponía sobre la mesa que el patrimonio de Carrasco podría estar puesto a nombre de Fidel íntegramente. Es esta cuestión la que ha hecho que Rosa Benito se sienta preocupada y manifieste su desazón delante de las cámaras. Eso sí, con todas las cautelas necesarias, no le vaya a pasar como a Raquel Mosquera, a la que ya le ha llegado una demanda de Rocío...

"Cuando se dice que todo está a nombre de Fidel, a mí me gustaría que se entrara en el Registro de la Propiedad y que se sepa a nombre de quién está ese chalé", comenzaba en 'Ya es mediodía' la exmujer de Amador Mohedano, pronunciando cada palabra con pies de plomo. "Si es así, a mí me daría mucha pena, porque me gustaría que mi sobrina Rocío tuviera algo, de su vida, de lo que le ha dejado su madre", añadía.

Toda la mesura que tenía en este asunto la perdía cuando Isabel Rábago le preguntaba por qué la familia de La más grande no le daba a su hija los enseres y objetos personales de su madre. La Benito estallaba: "Ella ha sido heredera universal y se ha quedado con todo lo más grande: la casa, las joyas, Miami... Todo. Es que son muchas cosas. Y yo qué tengo, ¿un jersey? ¿Una medalla de la Virgen de Regla? Yo también le he regalado muchísimas cosas a mi cuñada Rocío. Muchísimas cosas". Unas palabras que cobraban más sentido con esa posibilidad de que los inmuebles estén a nombre de Fidel.

Rosa terminaba lanzando una pregunta al aire a modo de reflexión: "¿Qué ha pasado para que hablar de Rocío haya pasado de tabú a que ahora se haga como si se fuéramos a 300 por hora? ¿Por qué se habla ahora con tanta libertad?". Simplemente, que Antonio David y su paso por la casa de 'GH VIP 7' han destapado la caja de los truenos. Y no parece que se haya escrito el punto y final.