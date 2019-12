30 dic 2019 sara corral

Frente a todas las dudas y rumores, el Maestro Joao y Adara Molinero se hicieron amigos inseparables dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Y es que los dos, que se convirtieron en uña y carne, no se separaron ni un solo segundo dentro de las tramas de la casa, jurando que su amistad estaba por encima de todo, incluso del concurso.

Ahora que están fuera, parece que las cosas están cambiando.

Ahora que Adara se ha convertido en la ganadora, y ha visto la trama que tiene fuera de la casa, parece que la joven ha decidido poner tierra de por medio. ¿Será que ha descubierto algo que no le ha gustado?.

Joao, que está derrumbado, acudió al plató de 'Viva la vida' para hablar sobre lo que está pasando. "Adara está muy dolida, tengo que decir, aunque me da mucha pena, que yo le he hablado y ni me ha respondido ni ha escuchado mis audios", decía Joao.

"Espero que una exclusiva no pueda con una amistad, porque yo le he sido muy fiel y pienso seguir haciéndolo", continuaba diciendo el vidente, a lo que sentenciaba sobre la relación de Adara con Gianmarco: "Dos personas que se aman pueden hacer las cosas mal, se han equivocado cada uno en una parte. Están los dos muy dolidos. Ha habido mucha gente que se ha metido por medio".