30 dic 2019

Si bien es cierto que algún tira y afloja entre ellas hemos visto, no menos lo es que Maite Galdeano jamás había realizado unas declaraciones tan duras contra su hija, Sofía Suescun, como las que ha realizado estos días. La navarra está muy dolida con la ganadora de 'Gran Hermano 16' y no ha querido ocultarlo.

Ha sido mediante una llamada telefónica con el programa 'Socialité' como hemos podido comprobar el tremendo cabreo que tiene. El motivo no es otro que el hecho de que Sofía y su novio, Kiko Jiménez, se hayan marchado a Miami a pasar la Navidad y la hayan dejado aquí sola pasando las fiestas.

"Me encuentro muy decaída de salud y Sofía sabe que estoy así", comenzaba su lamentación, antes de empezar con la 'gran tormenta'. "Cuando vengas, vamos a hablar seriamente y vas a estar sola con tu madre", comenzaba esa advertencia que le dirigía, directamente, a Sofía.

"Ya está bien de que me dejéis tantos días sola. Esto no lo soporta nadie. No tenéis fundamento ni vergüenza", decía, quejándose de que bien la podrían haber llevado con ella, incluso compartiendo habitación. Esta aseguraba que podía meterse en la cama y no mirar, para no enterarse de lo que pasaba en la cama de al lado.

Mientras Galdeano realizaba estas lamentaciones públicas, ellos no tenían reparos en colgar en Instagram todos y cada uno de los caprichos que se estaban dando durante los días de vacaciones. Algo que, sin duda, ha herido aún más a Maite. ¡Qué tiemble Sofía nada más poner un pie en España!