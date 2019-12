8 dic 2019

Parece que Sofía Suescun y Kiko están atravesando al calma después de la tormenta. Tras algunos meses con turbulencias, la pareja se quiere más que nunca y así lo demuestra en redes sociales. En esta ocasión, con dos fotos muy subidas de tono que han hecho arder las redes sociales. Primero fue Kiko, con una imagen de la pareja en albornoz, y ahora, Sofía, que ha sorprendido con una instantánea muy inesperada.

En la fotografía compartida por el andaluz en sus redes sociales podemos ver a la pareja posando frente al espejo en albornoz. No se ve nada, pero se insunúa... y es que, Kiko y Sofía están pasando unos días muy íntimos en un hotel del lujo aprovechando el puente.

La imagen que ha compartido Sofía no se queda atrás y en ella, podemos ver a la pareja desnuda y abrazada en la cama del hotel donde se hospedan. El copy, muy romántico "Estoy preocupada, para los enamorados, quiero preguntaros si vosotros podéis dormir separados, porque yo no concibo noche sin agarrarle... ¿Os pasa lo mismo?" a lo que Kiko ha respondido "yo no puedo separarme durmiendo y sin dormir".