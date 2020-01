1 ene 2020

Compartir en google plus

No están siendo unas Navidades fáciles para María Teresa Campos. Nos enterábamos el pasado sábado, cuando su hija Terelu leía en 'Viva la vida' un comunicado que le entregaba Emma García, presentadora del programa, y que estaba firmado por la propia María Teresa. Unas líneas en las que anunciaba su ruptura sentimental con Edmundo Bigote Arrocet cuando menos nos lo esperábamos.

Desde entonces, no habíamos visto a María Teresa. Tampoco se han descubierto más detalles de ese punto y final. Ni desde el entorno de una ni del otro. Han terminado y, por el momento, no parecen tener mucho más que decir (aunque hay quienes piensan que el humorista chileno se guarda el as en la manga de hacer una exclusiva para ofrecer su versión de los hechos).

Ayer, la veterana presentadora salió de su encierro. Apenas se la pudo ver, porque salió en un coche bien camuflada en su interior. María Teresa celebró la Nochevieja en casa de Terelu, a la que parece que se le da bien hacer de anfitriona por el ajetreo que ha tenido en las fechas clave de estas fiestas.

La matriarca de las Campos iba en el asiento del copiloto, con la única compañía de su chófer. Gafas de sol y gesto serio para esas primeras imágenes desde que anunciara que, justo en el momento en el que la prensa había bajado la guardia con los rumores de que algo iba mal en su relación de pareja, esta se rompía.

María Teresa Campos con gesto serio en su primera foto desde que se conociera su ruptura con Edmundo Bigote Arrocet. pinit gtres.

Porque no olvidemos que, durante estos casi seis años de amor, María Teresa y Edmundo han tenido que capear todo tipo de comentarios sobre su romance. Algunos de ellos, tal y como han confesado en alguna ocasión, hasta les sorprendían a ellos mismos.