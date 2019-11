6 nov 2019

El nombre de Edmundo Bigote Arrocet fue uno de los que sonó con mayor fuerza el pasado verano. Su marcha a su país, Chile, durante un periodo más largo del que se esperaba, sirvió para que se hablara, por enésima vez, de una crisis con María Teresa Campos. Y salían a la luz, de nuevo, los rumores sobre aquella presunta infidelidad con su amiga Gema Serrano (las fotos que le pusieron en un compromiso).

Durante todo este tiempo, ha permanecido callado. Ayer se sentó en el plató de 'Espejo Público' para hablar del homenaje que le quiere hacer a Chiquito de la Calzada y era allí, ante Susanna Griso, donde rompía su silencio sobre cómo se encuentra su relación con María Teresa.

"He escuchado que me han dejado la maleta en la puerta de casa, que soy un chulo, que ando con otras mujeres, que estoy arruinado, que me muero… Es una cosa espectacular… A nosotros nos entra la risa", decía con gran tranquilidad y con un comentado cambio de 'look'.

El humorista aseguraba que "toda la gente que habló de nosotros, ahora se ha separado", que Teresita (como él la llama de manera cariñosa) se encuentra "muy bien" y que si el viaje se extendió más de la cuenta se debió a una serie de trámites burocráticos que tenía que realizar y que fueron más lentos de lo que esperaba.

Las palabras de Arrocet van en la misma línea que aquellas que pronunció su pareja hace unas semanas ante Toñi Moreno en 'Aquellos maravillosos años', en las que desmentía que fuese a casarse y, con rotundidad, manifestaba: "La que tiene que saber cuál es su vida y su historia soy yo".