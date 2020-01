1 ene 2020

Hemos dejado atrás 2019 y, con él, las historias de amor y desamor de nuestros famosos. Antes de que el año expirase, Clara Lago quiso hacer una reflexión y compartirla con sus seguidores. Ella fue una de las protagonistas de los titulares del año por esa ruptura, por sorpresa para todo nosotros, con Dani Rovira. Un punto y final de manera amistosa, tal y como quedó claro al verles trabajar juntos hace unas semanas.

"No sé si será porque se acerca el final del año y una tiende a ponerse más reflexiva (o quizás esto es una excusa como un piano, porque soy una intensita de siempre), pero me apetece compartir la reflexión que me ha provocado el observar esta foto que he rescatado de este verano, por si le sirviera a alguien", comienza junto a una imagen en la que podemos ver a un gato sobre un tejado.

La actriz lanza la siguiente pregunta al aire: "¿Por qué a veces nos permitimos el lujo de vivir como si tuviéramos 7 vidas, cual alma gatuna?". Y añade: "La vida es y está sucediendo ya, AHORA. Cómo y con quién decidamos pasarla es una cuestión que deberíamos plantearnos teniendo en cuenta la siguiente pregunta: a mí, ¿cuántas vidas me quedan?"

"Porque, como dijo el sabio @srraez 'la muerte no es triste... lo triste es no saber vivir'", termina a modo de conclusión Clara, que siempre ha guardado con mucho celo su intimidad, siendo más de este tipo de mensajes crípticos que de dar detalles concretos y directos.