3 ene 2020

Definitivamente, David Bisbal tiene motivos de sobra para despedir con júbilo este 2019. Un año que no solo le ha traído una de las mayores alegrías en su vida personal, el nacimiento de su segundo hijo, Matteo, sino también grandes triunfos a nivel profesional, como su participación en la segunda entrega de 'Frozen', donde interpreta Mucho más allá, como 'coach' en 'La Voz Kids'; presentaciones en España, la gira que realizó por EE.UU. y algunos países latinoamericanos como Chile, México o Argentina en donde colgó el cartel de 'sold out' y, por supuesto, la preparación del disco En tus planes con el que comienza este 2020.

En lo personal, el cantante ha tenido tiempo para compartir con su familia y con su esposa, Rosanna Zanetti, con quien realizó un viaje a Japón, que fue como la luna de miel que no habían tenido, puesto que con sus agendas, sobre todo la de David, es casi imposible disponer de unos días. David está feliz y radiante. "No he perdido la ilusión que tenía cuando comencé con 18 años", nos cuenta. En sus prioridades está su familia para los que siempre tiene un espacio reservado.

Durante este año, solo un acontecimiento ha perturbado su tranquilidad: los problemas judiciales con Elena Tablada, madre de su primera hija. David termina el 2019 mucho más tranquilo respecto a este tema, y aunque no quiere pronunciase al respecto, sí que espera, sinceramente que todo pueda resolverse para que estas guerras familiares terminen y cada uno pueda seguir su camino.

El cantante recibió el 2020 en su casa de Madrid junto a toda su familia, que vinieron desde Almería; sus hijos Ella y Matteo; y su mujer Rosanna. Además, contaron con la familia de la venezolana. Todos tomaron las uvas por un 2020 repleto de éxitos. Hablamos con el cantante para hablarnos de su nuevo disco, a la venta este viernes, y para hacer un recorrido por un año lleno de éxitos.

